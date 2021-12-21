Пугачева готова выступить на новогоднем корпоративе за 10 млн рублей

Москва, 21 декабря. Звезды шоу-бизнеса начинают сезон новогодних корпоративов и выступлений. В преддверии заказных шоу стали известны цены за концерты самых популярных в стране знаменитостей.

В список самых высокооплачиваемых российских звезд вошли Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Стоимость новогоднего корпоратива с Примадонной составляет 10 миллионов рублей. Бывший супруг известной исполнительницы берет 8 миллионов рублей за выступление.

По словам концертного директора Юрия Борисова, самым дорогим, скорее всего, станет появление на сцене Андрея Губина, который уже много лет не выступает на публике. .

«Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: «Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!» И Андрей Губин все десять лет говорит «нет»», — заявил Борисов в программе Пятого канала «Светская хроника».

По словам организатора мероприятий, несколько лет назад корпоративы на Новый год бронировались как путевки заграницу, почти за год вперед. Из-за пандемии и различных ограничений теперь такое невозможно, отметил Борисов.

Ранее стала известна стоимость билета на новогодний фестиваль в Дубае, где выступит Верка Сердючка. Билет на вечеринку обойдется в 2 тысячи евро (около 167 тысяч рублей). Кроме Верки Сердючки, на концерте выступит популярный российский коллектив «Иванушки International».