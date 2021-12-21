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Половина родителей в Саудовской Аравии следит за действиями детей в интернете
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Половина родителей в Саудовской Аравии следит за действиями детей в интернете

Весь мир
Половина родителей в Саудовской Аравии следит за действиями детей в интернете
pixabay.com  /  Chuck Underwood

Эр-Рияд, 21 декабря. Социологическое исследование компании Kaspersky в Саудовской Аравии показало, что 49% родителей применяют средства наблюдения за действиями своих детей в интернете. Около 47% опрошенных проверяли историю браузеров, а 58% осуществляли прямое наблюдение за процессом использования глобальной сети.

Основной интерес для 64% взрослых представлял видеоконтент, который смотрят их дети, в 60% случаев отслеживались игры, 57% проверяли посещаемые сайты. Также около половины опрошенных сообщили, что ограничивали время использования цифровых устройств или нахождения в интернете.

По итогам исследования, беспокойство родителей по поводу безопасности контента, который просматривают их дети, возросло за время пандемии коронавируса. По этой причине большинство респондентов взяли на себя ответственность за воспитание младшего поколения и обсуждали с ним правила поведения и этикета во время общения по Сети. Чуть менее половины опрошенных заявили, что эту работу должны выполнять и образовательные учреждения.

По мнению экспертов, несмотря на быструю адаптацию детей к условиям технического прогресса, они все еще остаются уязвимыми и восприимчивыми к тем опасностям, что могут нести в себе интернет-ресурсы. Вероятно, в Саудовской Аравии эти риски вызывают куда большую озабоченность у родителей, чем во многих других странах, вследствие высокой религиозности населения и значительного влияния исламских норм на духовные аспекты повседневной жизни. Однако использование глобальной сети в развлекательных и образовательных целях уже стало рутинным явлением, что вынуждает взрослых смириться с потенциальной угрозой. Как сообщил ряд опрошенных, иногда негативное содержание несет не сама информация, найденная пользователями, а появляющаяся при этом реклама, которая выбирается произвольно и может иметь неуместный или насильственный характер.

Тем не менее, считают исследователи, взрослые способны снизить риски, обсуждая с детьми качество онлайн-контента и пользуясь средствами контроля, чтобы не допустить их знакомство с информацией, которая может плохо повлиять на их физическое, умственное и нравственное развитие. Один из специалистов предположил, что предпочтение лучше отдать профилактическим беседам и воспитанию, нежели прямому вмешательству. Этот подход повысит доверие со стороны детей к своим родителям, поскольку таким образом не нарушается конфиденциальность личной жизни.

При этом некоторые респонденты положительно оценивают способность подрастающего поколения быстро осваивать современные гаджеты, что позволяет им эффективно применять их для решения повседневных задач, например, проверки домашней работы. Также одна из сотрудниц международной школы в Эр-Рияде сообщила о попытке интегрировать онлайн-игры в образовательный процесс обучение, что позволяет сделать обучение интереснее и проще для восприятия школьников. Однако, по мнению педагога, средства контроля за доступом ребенка к Сети и ограничения неуместного контента все же значительно упрощают воспитательный процесс.

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дети саудовская аравия интернет культура
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