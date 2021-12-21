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Британский суд разрешил Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы

Весь мир
Британский суд разрешил Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы
Global Look Press/dpa  /  © Pedro Rances Mattey

Лондон, 21 декабря. Верховный суд Великобритании признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и его право претендовать на золото страны, которое хранится в Банке Англии. Речь идет о запасе драгметаллов общей стоимостью 1,6 млрд евро, сообщает газета The Guardian.

Верховный суд вернул дело в нижестоящую инстанцию — Коммерческий суд, что позволит Гуайдо вновь подать апелляцию на право владения золотым запасом страны. Там также добавили, что не считают, что суд Великобритании может признать решение Верховного суда Венесуэлы (STJ), который объявил намерения лидера оппозиции незаконными. Резервы южноамериканской страны останутся под контролем Банка Англии до тех пор, пока спор не будет окончательно разрешен.

«Правление Мадуро и правление Гуайдо утверждают, что они имеют исключительное право действовать от имени BCV (Центральный банк Венесуэлы — Прим. ред.), в том числе в арбитражном разбирательстве в Лондонском международном арбитражном суде и в отношении золотых резервов в размере около 1,95 миллиарда долларов США, принадлежащих Банку Англии. Центральный вопрос в этом обращении заключается в том, какая из этих двух сторон имеет право давать указания от имени BCV», — говорится в решении суда.

Сам Гуайдо приветствовал решение суда и написал, что «диктатура не сможет грабить его (золото), как это было с государственными фондами, полученными в результате чрезвычайной гуманитарной ситуации».

Адвокат, представляющий правительство Венесуэлы, Сарош Зайвалла заявил, что Великобритания должна прекратить вмешиваться во внутренние дела чужой страны.

«Признание господина Гуайдо противоречит реальности. Его назначенцы не имеют возможности действовать от имени Центрального банка Венесуэлы каким-либо образом или представлять его в каких-либо международных судебных разбирательствах», — заявил он.

Каракас все отрицает

МИД Венесуэлы, в свою очередь, выпустил официальное заявление, в котором отверг решение Верховного суда Великобритании и обвинил его в нарушении норм международного права, конституционного порядка страны и британского законодательства. В ведомстве отмечают, что решение создает серьезные риски для инвестиций и в целом назвали действия Лондона «мошенничеством с целью захвата вверенных ему ресурсов».

Британский суд разрешил Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы
pixabay.com / PublicDomainPictures

Дипломаты также подчеркивают, что Верховный суд подчиняется решениям исполнительной власти, что «делает очевидным отсутствие разделения властей, беспристрастности и независимости действий этого судебного органа».

«Британское правительство прибегает к мошеннической политической подставе во главе с самозванцем Хуаном Гуайдо с извращенной целью откровенно украсть золото венесуэльцев и захватить международные резервы венесуэльского государства. Все это происходит в рамках антиправовых приказов, направленных из Вашингтона на отчуждение ресурсов, которые являются собственностью нашего народа», — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

История процесса

В 2019 году после политического обострения в Венесуэле, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, ряд стран поддержали его, в том числе и Великобритания. Действующий лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.

Британский суд разрешил Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы
twitter.com / @NicolasMaduro

Основываясь на этом решении, Высокий суд Лондона постановил, что Гуайдо имеет право распоряжаться золотым запасом страны и фактически заблокировал доступ к нему официального правительства и Центрального банка Венесуэлы. Однако уже в октябре 2019 года Апелляционный суд Англии отменил это постановление, сославшись на «двусмысленность» решения первой инстанции. В июле 2020 года юристы Гуайдо оспорили соответствующее постановление в Верховном суде Великобритании, который после пересмотра признал оппозиционера лидером южноамериканской страны.

В книге бывшего советника Дональда Трампа по вопросам безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло» сообщается, что на встречах в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант согласился привлечь Банк Англии к участию в борьбе США за свержение Мадуро. Болтон описывает, что дипломат «был рад заморозить венесуэльские золотые депозиты, чтобы режим не мог продать активы для поддержания своего существования».

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великобритания суд венесуэла золотой запас
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