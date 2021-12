Британский суд разрешил Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы

Лондон, 21 декабря. Верховный суд Великобритании признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и его право претендовать на золото страны, которое хранится в Банке Англии. Речь идет о запасе драгметаллов общей стоимостью 1,6 млрд евро, сообщает газета The Guardian.

Верховный суд вернул дело в нижестоящую инстанцию — Коммерческий суд, что позволит Гуайдо вновь подать апелляцию на право владения золотым запасом страны. Там также добавили, что не считают, что суд Великобритании может признать решение Верховного суда Венесуэлы (STJ), который объявил намерения лидера оппозиции незаконными. Резервы южноамериканской страны останутся под контролем Банка Англии до тех пор, пока спор не будет окончательно разрешен.

Сам Гуайдо приветствовал решение суда и написал, что «диктатура не сможет грабить его (золото), как это было с государственными фондами, полученными в результате чрезвычайной гуманитарной ситуации».

Адвокат, представляющий правительство Венесуэлы, Сарош Зайвалла заявил, что Великобритания должна прекратить вмешиваться во внутренние дела чужой страны.

МИД Венесуэлы, в свою очередь, выпустил официальное заявление, в котором отверг решение Верховного суда Великобритании и обвинил его в нарушении норм международного права, конституционного порядка страны и британского законодательства. В ведомстве отмечают, что решение создает серьезные риски для инвестиций и в целом назвали действия Лондона «мошенничеством с целью захвата вверенных ему ресурсов».

Дипломаты также подчеркивают, что Верховный суд подчиняется решениям исполнительной власти, что «делает очевидным отсутствие разделения властей, беспристрастности и независимости действий этого судебного органа».

В 2019 году после политического обострения в Венесуэле, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, ряд стран поддержали его, в том числе и Великобритания. Действующий лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.

Основываясь на этом решении, Высокий суд Лондона постановил, что Гуайдо имеет право распоряжаться золотым запасом страны и фактически заблокировал доступ к нему официального правительства и Центрального банка Венесуэлы. Однако уже в октябре 2019 года Апелляционный суд Англии отменил это постановление, сославшись на «двусмысленность» решения первой инстанции. В июле 2020 года юристы Гуайдо оспорили соответствующее постановление в Верховном суде Великобритании, который после пересмотра признал оппозиционера лидером южноамериканской страны.

