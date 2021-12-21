Британский суд разрешил Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы

Лондон, 21 декабря. Верховный суд Великобритании признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и его право претендовать на золото страны, которое хранится в Банке Англии. Речь идет о запасе драгметаллов общей стоимостью 1,6 млрд евро, сообщает газета The Guardian.

Guaidó closer to £1.3bn in Venezuelan gold after UK court ruling https://t.co/CamVyGbfgZ — Guardian news (@guardiannews) December 20, 2021

Верховный суд вернул дело в нижестоящую инстанцию — Коммерческий суд, что позволит Гуайдо вновь подать апелляцию на право владения золотым запасом страны. Там также добавили, что не считают, что суд Великобритании может признать решение Верховного суда Венесуэлы (STJ), который объявил намерения лидера оппозиции незаконными. Резервы южноамериканской страны останутся под контролем Банка Англии до тех пор, пока спор не будет окончательно разрешен.

«Правление Мадуро и правление Гуайдо утверждают, что они имеют исключительное право действовать от имени BCV (Центральный банк Венесуэлы — Прим. ред.), в том числе в арбитражном разбирательстве в Лондонском международном арбитражном суде и в отношении золотых резервов в размере около 1,95 миллиарда долларов США, принадлежащих Банку Англии. Центральный вопрос в этом обращении заключается в том, какая из этих двух сторон имеет право давать указания от имени BCV», — говорится в решении суда.

Сам Гуайдо приветствовал решение суда и написал, что «диктатура не сможет грабить его (золото), как это было с государственными фондами, полученными в результате чрезвычайной гуманитарной ситуации».

Con esta decisión de la corte suprema del Reino Unido le informo a los venezolanos que el oro de las reservas internacionales continuará protegido en el Banco de Inglaterra



La dictadura no podrá saquearlo como hizo con los fondos públicos que generó esta emergencia humanitaria. pic.twitter.com/h004TLsXuD — Juan Guaidó (@jguaido) December 20, 2021

Адвокат, представляющий правительство Венесуэлы, Сарош Зайвалла заявил, что Великобритания должна прекратить вмешиваться во внутренние дела чужой страны.

«Признание господина Гуайдо противоречит реальности. Его назначенцы не имеют возможности действовать от имени Центрального банка Венесуэлы каким-либо образом или представлять его в каких-либо международных судебных разбирательствах», — заявил он.

Каракас все отрицает

МИД Венесуэлы, в свою очередь, выпустил официальное заявление, в котором отверг решение Верховного суда Великобритании и обвинил его в нарушении норм международного права, конституционного порядка страны и британского законодательства. В ведомстве отмечают, что решение создает серьезные риски для инвестиций и в целом назвали действия Лондона «мошенничеством с целью захвата вверенных ему ресурсов».

pixabay.com / PublicDomainPictures

Дипломаты также подчеркивают, что Верховный суд подчиняется решениям исполнительной власти, что «делает очевидным отсутствие разделения властей, беспристрастности и независимости действий этого судебного органа».

«Британское правительство прибегает к мошеннической политической подставе во главе с самозванцем Хуаном Гуайдо с извращенной целью откровенно украсть золото венесуэльцев и захватить международные резервы венесуэльского государства. Все это происходит в рамках антиправовых приказов, направленных из Вашингтона на отчуждение ресурсов, которые являются собственностью нашего народа», — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

#Comunicado || Venezuela rechaza pronunciamiento judicial del Reino Unido que impide al Estado venezolano recuperar sus reservas internacionales #20Dic https://t.co/fTTXDgapOS — Felix Plasencia (@PlasenciaFelix) December 21, 2021

История процесса

В 2019 году после политического обострения в Венесуэле, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента, ряд стран поддержали его, в том числе и Великобритания. Действующий лидер Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.

twitter.com / @NicolasMaduro

Основываясь на этом решении, Высокий суд Лондона постановил, что Гуайдо имеет право распоряжаться золотым запасом страны и фактически заблокировал доступ к нему официального правительства и Центрального банка Венесуэлы. Однако уже в октябре 2019 года Апелляционный суд Англии отменил это постановление, сославшись на «двусмысленность» решения первой инстанции. В июле 2020 года юристы Гуайдо оспорили соответствующее постановление в Верховном суде Великобритании, который после пересмотра признал оппозиционера лидером южноамериканской страны.

Jenrick - involved again & Hunt-with-a-C, in Bolton's book, admitting to being "thrilled" to freeze Venezuelan gold in British bank, to help Trump' s proxy-coup attempt against Maduro



Bank of England blocking release of Venezuelan gold, court hearshttps://t.co/u8oRDa7ud2 — Christine Morgan #Socialist4Life✊???? (@magmogz135) June 25, 2020

В книге бывшего советника Дональда Трампа по вопросам безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло» сообщается, что на встречах в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант согласился привлечь Банк Англии к участию в борьбе США за свержение Мадуро. Болтон описывает, что дипломат «был рад заморозить венесуэльские золотые депозиты, чтобы режим не мог продать активы для поддержания своего существования».