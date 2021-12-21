Концерн «Уралвагонзавод» на видео показал возможности танков Т-34, Т-90М и «Армата»

Екатеринбург, 21 декабря. Концерн «Уралвагонзавод» в одном видео показал возможности сразу нескольких поколений боевых машин отечественного производства.

На опубликованных кадрах можно увидеть разработанный в годы Великой Отечественной войны танк Т-34, а также российские боевые машины Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Видео приурочили к 80-летнему юбилею предприятия. Пользователям показали, как три машины синхронно выполнили разворот на льду. После этого «Армата» продемонстрировала возможности по преодолению холмов. Завершился ролик зрелищной стрельбой из орудия Т-90М.

Ранее сообщалось, что новейший российский танк Т-14 еще проходит испытания. Минобороны РФ планирует получить более 40 этих боевых машин после 2023 года.