Дед Мороз и Снегурочка будут выступать в троллейбусах Новороссийска с 25 декабря

Новороссийск, 21 декабря. Дед Мороз и Снегурочка будут выступать в общественном транспорте Новороссийска для создания праздничного настроения в рамках новогодней акции.

Жителей города ждет увлекательная концертная программа. Новогоднюю акцию, которая называется «Праздничный транзит», запустило МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи из сказок будут развлекать пассажиров праздничных троллейбусов по маршрутам №6 и №14.

Игровая программа будет проходить с 17:00 до 20:00. Прокатиться на общественном транспорте со сказочными персонажами можно будет с 25 по 30 декабря. Согласно расписанию, троллейбусы запустят в две смены. По маршруту №6 будет передвигаться троллейбус №9, а по маршруту №14 — троллейбус №7.

Акция «Елка желаний» также проходит в России в преддверии Нового года. Участие в мероприятии принял президент страны Владимир Путин и исполнил мечту 14-летнего подростка.