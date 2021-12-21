Как сделать школьное питание качественным и вкусным, обсудили на презентации книги Алексея Барабанщикова

Заместитель директора по работе с регионами Отраслевого Союза развития социального питания Юрий Баздырев рассказал во время презентации книги экс-главы УСП Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!», как централизация отрасли детского питания позволит обеспечить школьников горячим и полноценным питанием.

Юрий Баздырев дал высокую оценку той проработке вопросов организации питания детей в школах, которую провел экс-главы УСП Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков.

«В своей книге Алексей говорит о необходимости выработки единых требований ко всем игрокам рынка, неважно, маленький ты или большой, требования эти должны выполняться. Вот их формирование, например, для всего региона в целом — это очень важная вещь. Следом за требованиями идет контроль их выполнения, который тоже должен быть поставлен на достаточно высокий уровень», — рассказал эксперт.

По словам Юрия Баздырева, книга Алексея Барабанщикова может быть интересна не только специалистам, вовлеченным в процесс организации детского питания в школах, но и родителям.

«Прежде всего, это взгляд эксперта на то, что происходит у нас на рынке соцпитания и, в частности, в школах. Многие вещи, которые затронуты Алексеем, являются серьезным и важным фактором в повышении качества питания наших детей. В своей книге автор затронул фундаментальные вещи, с профессиональной точки зрения рассмотрев необходимость изменения инфраструктуры соцпитания, условий питания наших детей, вовлечение родителей в процесс организации качественного и здорового питания детей», — рассказал Юрий Баздырев.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

По мнению эксперта, вопрос модернизации системы школьного питания назрел давно, и предложение Алексея Барабанщикова заменить традиционные комбинаты социального питания на комплексы полного цикла, которые будут охватывать весь процесс организации детского питания, является обоснованным. Как минимум централизация отрасли позволит исключить из процесса организации питания в школах компании-посредники, которые участвуют в тендерах в интересах другого поставщика.

«Кроме этого, когда мы говорим о централизации, мы имеем в виду создание единого типового контракта, единых условий для проведения конкурсных процедур, а также формирование единого меню на весь город», — отметил Юрий Баздырев.

Формирование нового взгляда на процесс организации социального питания, по словам эксперта, предусматривает существенное обновление производственной базы и повышение профессионализма всех участников процесса. Особо эксперт отметил вопросы, связанные с необходимостью пересмотра отдельных положений 44-го федерального закона, регулирующего отрасль. По его мнению, существующая редакция закона не создает условий для развития отрасли социального питания, прежде всего, это касается долгосрочных контрактов.