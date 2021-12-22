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Индия углубляет сотрудничество со странами Центральной Азии

Весь мир
Индия углубляет сотрудничество со странами Центральной Азии
Федеральное агентство новостей  / 

Франция и Индия хотят расширять сотрудничество в оборонной промышленности; Индия наращивает взаимодействие с внешним кругом безопасности Афганистана и Пакистана; Dassault Aviation оштрафована за невыполнение обязательств по передаче технологий; в Сети появились спутниковые снимки новых китайских построек рядом со спорной границей с Индией; индийский парламент не будет рассматривать закон о криптовалютах во время текущей сессии; в североиндийском штате Панджаб вскоре начнется развертывание российской системы ПВО С-400 — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Прошла встреча министров иностранных дел Индии и Франции

На минувшей неделе министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел диалог о военном сотрудничестве со своей французской коллегой Флоренс Парли.

«Стратегическое партнерство Нью-Дели и Парижа сегодня более актуально, чем когда-либо», — написал он в своем твиттере.

Парли отметила, что Франция готова предоставить правительству Нарендры Моди дополнительные истребители Rafale, и подчеркнула, что использование одного и того же самолета отражает «реальный актив и силу» в связях двух стран.

Акцент на переговорах был сделан на промышленном взаимодействии. Индия стремится перейти от отношений между покупателем и продавцом к более значимому союзу в будущем, когда игроки отрасли станут сотрудничать и производить передовые военные системы. Области, в которых совпадают интересы и ресурсы, включают разработку беспилотных летательных аппаратов и подводных лодок. Еще один сектор, который был определен как обладающий большим потенциалом, — техническое обслуживание и капитальный ремонт.

«Мы полностью привержены инициативе «Делай в Индии», а также дальнейшей интеграции местных предпринимателей в наши глобальные цепочки поставок», — сказала министр обороны Франции.

Индия оштрафовала французскую компанию Dassault Aviation

Несмотря на взаимный интерес и декларированную готовность к производственному сотрудничеству, правительство Индии наложило штраф на французскую Dassault Aviation из-за задержек с выполнением обязательств по взаимозачету, которые были частью сделки по поставке 36 истребителей Rafale. Париж и Нью-Дели подписали соглашение на сумму 7,8 миллиарда евро в сентябре 2016 года.

Согласно договоренности, 50% от стоимости контракта должно было быть компенсировано Dassault Aviation и ее партнерами Safran и Thales в течение семи лет в виде инвестиций в совместные производства с индийскими компаниями. Согласно правилам министерства обороны, производители оригинального оборудования имеют возможность возместить затраты, приобретая соответствующие товары или услуги у местных поставщиков, осуществляя прямые иностранные инвестиции в оборонную промышленность страны или передавая новейшие технологии.

Французские предприятия утверждают, что индийские фирмы, которые ожидали получить новые технологии, не обладают основными необходимыми компетенциями.

«Хорошо известно, что изготовители оригинального оборудования испытывают трудности при исполнении своих офсетных обязательств», — говорит Амит Коушиш, бывший финансовый консультант по приобретениям в Министерстве обороны Индии.

Он рекомендовал ведомству встретиться с производителями, выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются, а затем принять меры по исправлению положения.

Индия продолжает взаимодействие с внешним кругом безопасности Афганистана и Пакистана

Третий диалог между Индией и Центральной Азией, созванный министром иностранных дел С. Джайшанкаром на прошлой неделе, стал очередной вехой в серии контактов Нью-Дели с регионом в этом году. Активизации политических отношений способствовали события в Кабуле. Мероприятие состоялось за месяц до того, как лидеры всех пяти Центральноазиатских Республик приедут в Индию в качестве главных гостей на празднование Дня Республики и через месяц после диалога по региональной безопасности советника по национальной безопасности Аджита Доваля и его коллег.

Среди вопросов, обсуждавшихся на последнем диалоге, были предоставление «немедленной» гуманитарной помощи Афганистану, расширение торговых отношений и улучшение логистики. Примечательно совместное заявление о том, что все государства-участники разделяют «широкий региональный консенсус» по Афганистану, учитывая, что, как и Нью-Дели, все центральноазиатские соседи «Талибана»1 (организация запрещена в РФ) обеспокоены угрозой терроризма, радикализации, наркотиков и беженцев. Однако, в отличие от Нарендры Моди, большинство стран региона ведут двусторонние переговоры с непризнанным режимом; Узбекистан и Туркменистан даже снова открыли представительства в Кабуле.

Товарооборот между Индией и Центральной Азией уже давно находится на уровне ниже 2 миллиардов долларов, и все стороны хотят его увеличить. На встрече обсуждалась индийская кредитная линия на сумму до 1 миллиарда долларов США для проектов в области логистики, таких как порт Чабахар, Международный транспортный коридор Север — Юг и газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия.

Хотя укрепление связей между Индией и государствами Азии и возрождение исторических и культурных отношений крайне необходимы, существуют геополитические перекрестные факторы, которые усложняют этот процесс. В то время как на правительства стран региона продолжают оказывать воздействие Россия, китайский «Пояс и путь» сделал Пекин влиятельной фигурой в регионе. Соединенные Штаты также намерены закрепиться в этой части планеты. Сухопутному сообщению Индии и Центральной Азии препятствует Пакистан.

На следующий день после участия в диалоге «Индия — Центральная Азия» министры иностранных дел Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетили премьер-министра Индии. Нарендра Моди подчеркнул важность, которую он придает этим государствам в рамках своего видения «расширенного соседства».

WazirX демонстрирует рекордный рост

WazirX, крупнейшая в Индии криптовалютная биржа, в этом году продемонстрировала рекордную активность после того, как на рынок цифровых активов вышли инвесторы из небольших городов. Базирующаяся в Мумбаи компания WazirX, филиал криптобиржи Binance, зарегистрировала годовой объем торгов более чем на 43 миллиарда долларов, что говорит о росте на 1735% по сравнению с 2020 годом, согласно данным, опубликованным биржей.

«Мы стали свидетелями более чем 700%-го увеличения числа подписчиков в маленьких городках, таких как Гувахати, Карнал, Барейли и других. Это показывает растущее внедрение криптовалют в полугородской и сельской Индии», — говорится в отчете, озаглавленном «Основные моменты и наблюдения за криптовалютами в 2021 году».

Одновременно с ростом пользовательской базы криптовалют повышаются и электоральные риски их возможного запрета. С этой точки зрения отсрочка принятия закона о регулировании отрасли играет на руку криптобиржам и уже существующим инвесторам.

Повестка дня индийского парламента на зимнюю сессию

Нижняя палата парламента Индии не будет рассматривать законопроект, предлагающий запретить «все частные криптовалюты» до окончания текущей зимней сессии. Документ больше не находится в списке задач правительственного органа на последние дни его работы в 2021 году.

Еще недавно в парламентском бюллетене было указано, что индийские законодатели могут проголосовать по законодательству, которое создаст «стимулирующую основу для создания официальной электронной валюты», выпущенной Резервным банком Индии. Кроме того, предполагалось введение запрета на некоторые криптовалюты. Этот же документ ранее фигурировал в повестке дня парламента, но не был направлен на голосование, касающееся нормативно-правовой базы цифровых активов.

В марте 2020-го Верховный суд отменил полный запрет на криптовалюту, введенный Резервным банком двумя годами ранее. С тех пор сообщения многих местных СМИ, а также заявления официальных лиц свидетельствуют о том, что правительство разрабатывает различные решения для регулирования или, возможно, запрета цифровых активов.

Даже если закон о криптовалютах не будет принят в декабре, президент Индии Рам Нат Ковинд может издать специальное постановление о его ускоренном рассмотрении вне парламентской сессии. Должностные лица министерства финансов, как сообщается, изучают возможность придания криптовалютам статуса товаров, а не платежных средств.

Приведет ли штамм «Омикрон» к всплеску пандемии в Индии?

В ряде регионов Индии в последние дни наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Эксперты считают, что потребуется еще некоторое время, чтобы определить, является ли это возрождением варианта «Дельта» из-за снижения иммунитета или началось распространение «Омикрона», нового высоко инфекционного штамма, впервые обнаруженного в Южной Африке.

«Ближайшие дни дадут ответ на этот вопрос. Чтобы понять тенденцию, необходимо активизировать секвенирование генома. Однако в других странах штамм «Омикрон» постепенно стал доминирующим вариантом. В Индии он будет вести себя так же», — полагает Сандип Будхираджа, медицинский директор компании Max Healthcare.

В воскресенье на прошлой неделе количество заболевших COVID-19 в Нью-Дели достигло шестимесячного максимума — 107 человек. На следующий день столица Индии сообщила о 91 случае заражения коронавирусом.

«Нынешнее небольшое увеличение числа больных COVID-19, вероятно, связано со штаммом «Омикрон». Учитывая это, существует настоятельная необходимость в усилении защиты уязвимых групп населения», — говорит Ануп Мишра, председатель Fortis C-DOC, известной больницы в Нью-Дели.

Индия развертывает систему ПВО С-400 в Панджабе

Система ПВО С-400 была закуплена Индией у России в 2018 году. Согласно контракту стоимостью около 5 миллиардов долларов, Нью-Дели получит пять комплексов противовоздушной обороны. С-400 может поражать вражескую авиацию, баллистические ракеты и самолеты системы «Авакс» на дистанциях 400 км, 250 км, средней дальности 120 км и малой дальности 40 км. Части российской ракетной системы стали поступать заказчику в начале этого месяца. Ожидается, что установка будет введена в эксплуатацию в ближайшие несколько недель в северо-индийском штате Панджаб. Географическое расположение региона дает ему контроль как над китайской, так и пакистанской границей Индии.

Нацеленные на Индию террористические группы продолжают действовать из Пакистана: доклад США о терроризме

Госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном на прошлой неделе докладе о терроризме за 2020 год заявил, что с территории Пакистана продолжают действовать «группы, нацеленные на Афганистан, в том числе афганский «Талибан» и связанная с ними «Cеть Хаккани», а также группировки, чьей целью является Индия, — «Лашкар-е Таиба» (организация запрещена в РФ) и «Джайш-е Мохаммед».

Исламабад не принял мер против проживающих в стране известных террористов, таких как организатор нападения на Мумбай в 2008 году. В то же время в 2020-м антитеррористический суд города Лахор признал основателя «Лашкар-е Таиба» Хафиза Саида виновным в финансировании терроризма и приговорил его к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения, отмечается в докладе.

Согласно документу, в 2020 году правительство Имрана Хана добилось некоторого прогресса в реализации Плана действий Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), но не выполнило все пункты требований и поэтому осталось в «сером списке».

Спутниковые снимки показывают консолидацию китайских войск вблизи Пангонга-Цо

Новые спутниковые снимки, размещенные в социальных сетях, указывают на непрерывную консолидацию китайских войск на резервной позиции вдоль северного берега пограничного озера Пангонг-Цо. Изображения, опубликованные Джеком Детчем, репортером журнала Foreign Policy, показывают причал и возможную вертолетную площадку, а также жилые здания.

Этот район находился под контролем китайских войск еще до того, как в мае 2020-го обострилось противостояние между Пекином и Нью-Дели. В начале 2021 года Индия и Китай договорились отойти от пунктов трения на северном и южном берегах Пангонга-Цо. Следуя соглашению, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разрушила свои временные и постоянные сооружения на оговоренном участке границы. Постройки, наблюдаемые на фотографиях, по-видимому, расположены на самом краю согласованной зоны разъединения.

Данные снимков подтверждают сообщения индийской разведки, указывающие на китайскую стратегию укрепления резервной и вспомогательной инфраструктуры на фоне регулярных попыток захватить территории вдоль спорных пограничных районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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