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Sina: Россия нашла способ надежно обезопасить Калининград от вторжения НАТО

Армия
Sina: Россия нашла способ надежно обезопасить Калининград от вторжения НАТО
Федеральное агентство новостей

Пекин, 21 декабря. НАТО ждет очень неприятный сюрприз, если западные страны решатся напасть на Калининградскую область.

В публикации китайского издания Sina говорится, что Калининград является важнейшим городом в контексте геополитического противостояния России и НАТО. По мнению экспертов, существует большой риск того, что Североатлантический альянс попытается захватить этот регион силой, передает «ПолитРоссия».

Аналитики отмечают, что Россия нашла способ надежно обезопасить эксклав от военного вторжения. Один маневр превратил Калининград в неприступную крепость, которая будет не по зубам НАТО.

«Идея российской стороны чрезвычайно проста: она решила усилить военный гарнизон, дислоцированный в этом городе», — говорится в статье.

Сегодня в Калининградской области развернута крупная группировка, которую поддерживают флот и авиация. Очень скоро там будет создана дополнительная мотострелковая дивизия. По словам экспертов, одно такое военное формирование ВС РФ является грозной силой. Хотя западные военные и обладают численным перевесом, одолеть оппонента им будет крайне сложно.

Ранее сообщалось, что разведывательные самолеты НАТО стали чаще появляться вокруг Калининградской области. Военные эксперты считают, что Альянс начал отрабатывать сценарий войны с Россией, передает «Царьград».

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