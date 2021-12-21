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Путин и Шойгу посетили выставку новой военной техники в Москве

Армия
Путин и Шойгу посетили выставку новой военной техники в Москве
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 21 декабря. Российский лидер Владимир Путин в рамках расширенной коллегии Минобороны РФ осмотрел новые образцы российской военной техники и средств управления войсковыми подразделениями.

Отмечается, что выставка была организована в Национальном центре управления обороной РФ в Москве. Экспозицию российскому лидеру демонстрировал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Президент, в частности, осмотрел тактический терминал командира разведывательной роты, а также новейшие парашютные системы десантирования.

«Вот это последнее, то, что у нас встало на вооружение сейчас», — объяснил Шойгу.

Путину также показали багги «Сармат-2» для десантных групп. Они были задействованы в текущем году во время российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021».

Ранее президент РФ сообщил, что ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» уже начали нести боевое дежурство. По его словам, в 2021 году активными темпами шло развитие новейших боевых систем.

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