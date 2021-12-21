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Бородина эмоционально прокомментировала нападение на фигуриста Соловьева

Общество
Бородина эмоционально прокомментировала нападение на фигуриста Соловьева
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Москва, 21 декабря. Телеведущая Ксения Бородина жестко отреагировала на новость об избиении звезды шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева и обратилась к спортсмену с пожеланиями.

Соловьев пострадал во время стычки с тремя мужчинами в Москве. Спортсмен решил заступиться за возлюбленную Анну Сидорову и вступил в драку. Теперь он находится в клинике в тяжелом состоянии.

Партнерша спортсмена по телепроекту «Ледниковый период» Бородина эмоционально отреагировала на новости о состоянии фигуриста. Телеведущая резко осудила нападавших в Instagram.

«Это не люди, а животные! Дима — самый безобидный парень, которого я знаю. Три человека нападают на одного! Я надеюсь, вы получите по заслугам! Мерзость», — заявила телеведущая.

Бородина эмоционально прокомментировала нападение на фигуриста Соловьева
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Бородина также обратилась к Соловьеву. Артистка не утратила оптимизм и призвала спортсмена держаться во время своего восстановления.

Фигурист Алексей Ягудин признался, что новости о нападении на Соловьева стали для него неожиданными. Спортсмен назвал ситуацию ужасной и пожелал коллеге выздоровления.

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соловьев ледниковый период бородина
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