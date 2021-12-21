Олимпийский комитет поддержал госпитализированного после драки фигуриста Соловьева

Москва, 21 декабря. Олимпийский комитет России (ОКР) пожелал скорейшего выздоровления фигуристу Дмитрию Соловьеву, которого госпитализировали после жестокого избиения в Москве.

Соловьева с множеством ушибов доставили в Боткинскую больницу. Спортсмен заступился за керлингистку Анну Сидорову в ночь на вторник.

«Вся олимпийская семья желает скорейшего выздоровления Дмитрию», — говорится в сообщении ОКР в Telegram-канале.

Соловьеву 32 года. Он выигрывал Олимпийские игры в Сочи, а также завоевывал серебряные медали на Играх в Пхенчхане. Также спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

Ранее источник ФАН в медицинских кругах сообщил, что Соловьев находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы после драки. Медики оценили его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Три хулигана избили 32-летнего спортсмена минувшей ночью в центре столицы. Фигурист заступился за чемпионку Европы и призера чемпионатов мира по керлингу Анну Сидорову.