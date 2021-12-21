Марокко в 2021 году ликвидировало 150 сетей нелегальной миграции

Рабат, 21 декабря. Власти Марокко объявили о ликвидации 150 сетей нелегальной миграции в течение 2021 года.

Об этом сообщило Главное управление национальной безопасности североафриканской страны (DGSN MAROC), добавив, что за указанный период в рамках операций по борьбе с незаконными перемещениями задержано более 12 тыс. человек.

Нелегалы регулярно совершают попытки добраться до Европы, штурмуя пограничные заборы, отделяющие марокканские территории от контролируемых испанцами городов Сеута и Мелилья. Рабат, в свою очередь, требует их возвращения.

Кроме того, искатели убежища из различных частей Африки для пересечения Средиземного моря используют лодки, которые в большом количестве предоставляются в городах на севере страны. Особенно данная тенденция наблюдается летом.

«Органы национальной безопасности смогли ликвидировать 150 преступных сетей, занимающихся незаконной миграцией, арестовать 415 организаторов и посредников, а также задержать 12 231 желающих воспользоваться их услугами», — добавлено в заявлении DGSN MAROC.

Кроме того, силовикам удалось изъять 742 поддельных проездных документа, 67 резиновых лодок и 47 двигателей, не говоря уже о 65 автомобилях, которые, судя по всему, использовались для незаконного перемещения людей. Помимо этого, судебная полиция передала в прокуратуру, занимающуюся вопросами борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, 38 лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности.

Двумя днями ранее службы безопасности Марокко сообщили об аресте 25 человек по обвинению в связях с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Операции по задержанию прошли в 17 городах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.