Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 20:45
20:45
Общество
Как сделать школьное питание качественным и вкусным, обсудили на презентации книги Алексея Барабанщикова
20:44
Весь мир
Неудачи Франции на Черном континенте стали причиной провала африканского турне Макрона
20:42
Общество
Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева
20:41
Армия
19FortyFive: советский Т-34 могли заменить настоящим «супертанком»
20:39
Весь мир
Членов дипломатических миссий обяжут проходить дактилоскопию по прибытии в Россию
20:39
Весь мир
Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов
20:36
Армия
Генерал Липовой объяснил, почему провокация американцев в Донбассе станет последней операцией НАТО
20:34
Весь мир
Половина родителей в Саудовской Аравии следит за действиями детей в интернете
20:32
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин перечислил процедуры красоты Долиной и Леонтьева
20:32
Политика
Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Во Владикавказе начали курсировать новогодний ретро-трамвай

Видео

Украшенный гирляндами общественный транспорт власти города запустили в середине декабря. Проезд в праздничном трамвае для всех бесплатный.

Приятный подарок получили жители столицы Северной Осетии к Новому году. Каждые полчаса к остановке общественного транспорта подъезжает сверкающий яркими лампочками ретро-трамвай. Любой желающий может бесплатно прокатиться на нем вдоль малого городского кольца. А чтобы пассажиры могли сильнее прочувствовать атмосферу праздника, в салоне для них транслируются новогодние кинофильмы.

«Очень здорово. Это такой владикавказский «Хогвартс-экспресс». Мне кажется, это для детей, дети в принципе очень любят трамваи. Рада, что они вернулись. На Новый год совершенно чудесная идея. Весело, праздничное настроение создает», — поделилась впечатлениями пассажир ретро-экспресса Тамара Даурова.

Появление необычного транспорта вызвало в городе ажиотаж. На остановке толпятся родители с детьми, не желая упустить возможность прокатиться в сказочном экспрессе.

«Абсолютно все понравилось, вы представляете? Много детей, весело. Мелочь, но все равно это подарок для детей», — рассказала пассажирка по имени Мэри.

Продолжительность новогоднего путешествия составит 75 минут. Из-за эпидемиологической обстановки принять всех желающих в рейс трамвай не может, максимальное количество пассажиров строго лимитировано. Прокатиться на сверкающем транспорте можно будет до девятого января.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Во Владикавказе начали курсировать новогодний ретро-трамвай
новый год владикавказ трамвай
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать