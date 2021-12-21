Во Владикавказе начали курсировать новогодний ретро-трамвай

Украшенный гирляндами общественный транспорт власти города запустили в середине декабря. Проезд в праздничном трамвае для всех бесплатный.

Приятный подарок получили жители столицы Северной Осетии к Новому году. Каждые полчаса к остановке общественного транспорта подъезжает сверкающий яркими лампочками ретро-трамвай. Любой желающий может бесплатно прокатиться на нем вдоль малого городского кольца. А чтобы пассажиры могли сильнее прочувствовать атмосферу праздника, в салоне для них транслируются новогодние кинофильмы.

«Очень здорово. Это такой владикавказский «Хогвартс-экспресс». Мне кажется, это для детей, дети в принципе очень любят трамваи. Рада, что они вернулись. На Новый год совершенно чудесная идея. Весело, праздничное настроение создает», — поделилась впечатлениями пассажир ретро-экспресса Тамара Даурова.

Появление необычного транспорта вызвало в городе ажиотаж. На остановке толпятся родители с детьми, не желая упустить возможность прокатиться в сказочном экспрессе.

«Абсолютно все понравилось, вы представляете? Много детей, весело. Мелочь, но все равно это подарок для детей», — рассказала пассажирка по имени Мэри.

Продолжительность новогоднего путешествия составит 75 минут. Из-за эпидемиологической обстановки принять всех желающих в рейс трамвай не может, максимальное количество пассажиров строго лимитировано. Прокатиться на сверкающем транспорте можно будет до девятого января.