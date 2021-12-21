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Серийное производство Aurus Komendant начнется в 2022 году

Экономика
Серийное производство Aurus Komendant начнется в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 21 декабря. Российские внедорожники люксового класса Aurus Komendant запустят в серийное производство до конца 2022 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что выпуск машин будет осуществляться на заводе в Алабуге. При этом специальные версии автомобилей останутся на предприятии НАМИ, подчеркнул министр. Он добавил, что сам Aurus Komendant будет презентован весной.

По предварительным данным, технически Komendant будет идентичен седану Senat. Внедорожник должен получить аналоговую настраиваемую подвеску с разными режимами движения, полный привод, гибридную силовую установку мощностью 600 лошадиных сил из 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 и девятиступенчатую коробку «автомат» со встроенным электромотором.

В ноябре Денис Мантуров сообщил о крупном заказе автомобилей Aurus в ОАЭ. Он также выразил уверенность, что после запуска производства внедорожников спрос вырастет еще сильнее.

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Все новости / Экономика / Серийное производство Aurus Komendant начнется в 2022 году
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