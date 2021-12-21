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Чистая прибыль «Газпрома» за 2021 год может стать рекордной

Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» за 2021 год может стать рекордной
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 21 декабря. Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2021 года достигнет рекордной отметки, превысив 2 трлн рублей. Такой прогноз представил зампредседателя правления холдинга Фамил Садыгов.

Помимо этого, госкомпания выйдет на рекордную выручку, превзойдя показатель в 8,2 трлн рублей, отметил он в интервью журналу «Газпром». Показатель EBITDA также достигнет исторического рекорда — 3,5 трлн рублей.

Объем капвложений по группе «Газпром» составит 1,9 трлн рублей, а свободный денежный поток превысит 1 трлн рублей. Это больше объема выплаченных в 2021 году дивидендов. Налоговые платежи предприятия в текущем году достигнут порядка 3 трлн рублей, добавил Садыгов.

Прирост запасов сырья компании «Газпром» по итогам года может достичь 515 млрд кубометров. Такое заявление озвучил генеральный директор «Газпром ВНИИГАЗ», замначальника департамента «Газпрома» Максим Недзвецкий.

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Газпром прибыль доходы
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