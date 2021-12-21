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Институт отраслевого питания указал на проблемы в техническом оснащении школьных столовых

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 19:56
Общество
Институт отраслевого питания указал на проблемы в техническом оснащении школьных столовых
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Многие российские школы испытывают проблемы в техническом оснащении столовых, заявил замдиректора по работе с регионами Отраслевого Союза развития социального питания и руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев.

Обсуждение самых распространенных жалоб на школьное питание со стороны как родителей, так и учеников, состоялось в рамках презентации книги экс-главы Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексея Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!». Пресс-конференция прошла в медиацентре «Патриот».

Еще несколько лет назад в начальных классах питались от 10% до 20% детей, а сейчас этот показатель практически достиг 100%. По словам специалиста, не все школы могут «переварить» такой увеличившийся в несколько раз объем.

«Если говорить о самых массовых жалобах, то это, прежде всего, неудовлетворенность меню и холодные блюда. Это в какой-то мере объяснимо, потому что сегодня в столовой питаются 100% учеников, и не все операторы могут переварить такой объем. Существуют проблемы и в материально-техническом оснащении», — объяснил Баздырев.

По его словам, модернизация пищеблоков в школьных столовых — это вопрос, который на сегодняшний день вынесен на уровень Государственного совета России. Создана специальная рабочая группа, которая будет его контролировать.

Что касается недовольства школьников относительно меню, здесь можно найти другое объяснение. По мнению Баздырева, у современных детей недостаточно развита привычка правильно питаться.

«Чтобы прививать детям правильное здоровое питание, мы должны сами выступать пропагандистами такого питания», — резюмировал эксперт.

Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) ранее представили президенту России Владимиру Путину проект модернизации системы школьного питания. Баздырев указал на некоторые проблемы, которые мешают двигаться в этом направлении.

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россия модернизация жалобы школьное питание баздырев
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