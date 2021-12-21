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«Газпром» рассказал о ходе строительства трубопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 19:53
Экономика
«Газпром» рассказал о ходе строительства трубопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 21 декабря. Строительство газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска завершилось. Об этом сообщила государственная компания «Газпром».

Протяженность участка с учетом резервных ниток и подводных переходов составила 390,8 километра. На текущий момент ведется его заполнение газом, говорится в сообщении.

С вводом участка в эксплуатацию «Газпром» создаст условия для развития газоснабжения и газификации на территории края, подчеркнули в холдинге.

Прирост запасов голубого топлива «Газпрома» в 2021 году ожидается в объеме 515 миллиардов кубометров. Такой прогноз представил генеральный директор «Газпром ВНИИГАЗ», заместитель начальника департамента «Газпрома» Максим Недзвецкий. В 2002 году прирост запасов госкомпании составил 486 млрд «кубов».

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Газпром газопровод сахалин - хабаровск -владивосток
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