Фигурист Траньков считает странной ситуацию с избиением Дмитрия Соловьева

Москва, 21 декабря. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал инцидент с избиением звезды шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева. Спортсмен признался, что эта новость стала для него неожиданностью.

Соловьев попал в Боткинскую больницу с травмами после конфликта с тремя мужчинами. Нападавшие избили фигуриста, когда тот попытался заступиться за возлюбленную Анну Сидорову.

Траньков отметил, что новость о нападении кажется странной, ведь Соловьев всегда был человеком, который умел избегать конфликтные ситуации, передает РИА Новости.

«Мне непонятно, как именно с Димой могла возникнуть такая ситуация. Пройдет время, и мы узнаем, что там произошло. Сейчас могу пожелать Диме и его маме только здоровья. Он у нее единственный сын, всегда за ней ухаживает», — заявил фигурист.

Керлингистка Сидорова поделилась подробностями инцидента. Спортсменка призналась, что драка больше напоминала нападение, ведь Соловьев лежал на земле, когда мужчины избивали его ногами.