Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 20:45
20:44
Весь мир
Неудачи Франции на Черном континенте стали причиной провала африканского турне Макрона
20:42
Общество
Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева
20:41
Армия
19FortyFive: советский Т-34 могли заменить настоящим «супертанком»
20:39
Весь мир
Членов дипломатических миссий обяжут проходить дактилоскопию по прибытии в Россию
20:39
Весь мир
Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов
20:36
Армия
Генерал Липовой объяснил, почему провокация американцев в Донбассе станет последней операцией НАТО
20:34
Весь мир
Половина родителей в Саудовской Аравии следит за действиями детей в интернете
20:32
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин перечислил процедуры красоты Долиной и Леонтьева
20:32
Политика
Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе
20:30
Шоу-бизнес
Пугачева готова выступить на новогоднем корпоративе за 10 млн рублей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Медведева пожелала скорейшего выздоровления жестоко избитому Соловьеву

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 19:47
Общество
Медведева пожелала скорейшего выздоровления жестоко избитому Соловьеву
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Москва, 21 декабря. Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева жестоко избили неизвестные минувшей ночью. Коллеги и друзья в шоке от произошедшего. Звезда шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева поддержала спортсмена в соцсети Instagram.

Медведева назвала Соловьева спокойным и воспитанным молодым человеком, который приятен в общении. Она отметила, что любой его знакомый подтвердит эти слова.

«Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!» — написала Медведева.

Медведева пожелала скорейшего выздоровления жестоко избитому Соловьеву
Prt Scr instagram.com / @jmedvedevaj

Ранее источник ФАН в медицинских кругах сообщил, что Соловьев находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы после драки. Медики оценили его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Медведева пожелала скорейшего выздоровления жестоко избитому Соловьеву
драка соловьев медведева
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать