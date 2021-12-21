Медведева пожелала скорейшего выздоровления жестоко избитому Соловьеву

Москва, 21 декабря. Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева жестоко избили неизвестные минувшей ночью. Коллеги и друзья в шоке от произошедшего. Звезда шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева поддержала спортсмена в соцсети Instagram.

Медведева назвала Соловьева спокойным и воспитанным молодым человеком, который приятен в общении. Она отметила, что любой его знакомый подтвердит эти слова.

«Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!» — написала Медведева.

Prt Scr instagram.com / @jmedvedevaj

Ранее источник ФАН в медицинских кругах сообщил, что Соловьев находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы после драки. Медики оценили его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет.