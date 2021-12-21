Институт отраслевого питания призвал разработать в каждом регионе свой стандарт школьного меню

Санкт-Петербург, 21 декабря. Стандарт организации школьного питания нужно разрабатывать в каждом российском регионе. Об этом заявил заместитель директора по работе с регионами Отраслевого Союза развития социального питания, руководитель проекта АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев.

В медиацентре «Патриот» прошла презентация книги экс-главы Управления социального питания (УСП) Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!». В рамках мероприятия Баздырев совместно с ведущим Евгением Зубаревым обсудили тему школьного питания в России. По мнению эксперта, необходимо создать стандарт организации меню.

«Стандарт должны разрабатывать в каждом регионе, в каждом субъекте Российской Федерации. На федеральном уровне у нас, к сожалению, многие вещи не разрабатываются. Например, у нас в СанПиНе описана лишь суточная норма по натуральным всем компонентам», — отметил Баздырев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Таким образом, школьникам в разных регионах могут выдавать разные объемы продуктов, но в соответствии с требованием выдачи не менее того, что положено. Однако в каждом субъекте, согласно федеральному закону №47, допустимы нормы замены с учетом географических, национальных, конфессиональных и других факторов. Как следствие, условно в Чечне в школьном питании может быть исключена свинина, в то время как в том же Петербурге она в меню может остаться.

«Это регион решает, каким образом и что он будет выдавать. Только так. Например, для Республики Тыва было очень важно, чтобы в меню ввели обязательно кедровые орехи или рыбу конкретного сорта», — добавил Баздырев.

Президент России Владимир Путин ранее поручил министру экономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос необоснованного роста цен на школьное питание. По его словам, нужно продумать создание специальных комплексов с соблюдением действующих норм законодательства о контрактной системе.