Ольга Бузова пообещала сделать все возможное для избитого Соловьева

Москва, 21 декабря. Телеведущая Ольга Бузова эмоционально отреагировала на новость об избиении звезды проекта «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева. Артистка заверила, что готова поддержать спортсмена.

Фигурист Соловьев был госпитализирован с травмами после драки с тремя мужчинами. Спортсмен пытался заступиться за избранницу Анну Сидорову, но пострадал, после чего оказался в Боткинской больнице.

Экс-звезда телепроекта «Ледниковый период» Бузова высказалась об инциденте. Она выступала со спортсменом в предыдущем сезоне шоу, новость о нападении стала для нее неожиданной.

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него», — заверила телеведущая в комментарии РИА Новости.

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что Соловьев находится в тяжелом состоянии из-за травм. Она призналась, что пришла в ярость, узнав об инциденте.