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Ольга Бузова пообещала сделать все возможное для избитого Соловьева

Общество
Ольга Бузова пообещала сделать все возможное для избитого Соловьева
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 21 декабря. Телеведущая Ольга Бузова эмоционально отреагировала на новость об избиении звезды проекта «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева. Артистка заверила, что готова поддержать спортсмена.

Фигурист Соловьев был госпитализирован с травмами после драки с тремя мужчинами. Спортсмен пытался заступиться за избранницу Анну Сидорову, но пострадал, после чего оказался в Боткинской больнице.

Экс-звезда телепроекта «Ледниковый период» Бузова высказалась об инциденте. Она выступала со спортсменом в предыдущем сезоне шоу, новость о нападении стала для нее неожиданной.

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме, сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой. Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него», — заверила телеведущая в комментарии РИА Новости.

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что Соловьев находится в тяжелом состоянии из-за травм. Она призналась, что пришла в ярость, узнав об инциденте.

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соловьев ледниковый период бузова
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