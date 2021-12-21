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«Вампиры средней полосы» стал лучшим сериалом 2021 года по мнению критиков

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 19:32
Общество
«Вампиры средней полосы» стал лучшим сериалом 2021 года по мнению критиков
Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»  /  Prt Scrt

Москва, 21 декабря. Сериал «Вампиры средней полосы» режиссера Антона Маслова стал лучшим проектом в 2021 году по мнению критиков. В опросе участвовали 20 российских экспертов.

Сериал, вышедший на видеосервисе Start, 12 из 20 критиков внесли в тройку лучших проектов года, а восемь сделали его лидером. Об этом сообщило издание «Кино-Театр.Ру» со ссылкой на собственный опрос.

Второе место занял сериал «Хрустальный» режиссера Душана Глигорова. Третье место досталось проекту «Вертинский» от онлайн-кинотеатра KION режиссера Авдотьи Смирновой.

Ранее сообщалось, что российский сериал «Ничего особенного» про детей с особенностями развития выйдет на платформе Netflix. Главные роли сыграют Дарья Мельникова и Юра Борисов.

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сериал рейтинги Вампиры средней полосы
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