Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 20:44
20:42
Общество
Депутат Роднина вспомнила об убийстве Тена после избиения фигуриста Соловьева
20:41
Армия
19FortyFive: советский Т-34 могли заменить настоящим «супертанком»
20:39
Весь мир
Членов дипломатических миссий обяжут проходить дактилоскопию по прибытии в Россию
20:39
Весь мир
Кандидаты в президенты Ливии обсудили отсрочку проведения выборов
20:36
Армия
Генерал Липовой объяснил, почему провокация американцев в Донбассе станет последней операцией НАТО
20:34
Весь мир
Половина родителей в Саудовской Аравии следит за действиями детей в интернете
20:32
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин перечислил процедуры красоты Долиной и Леонтьева
20:32
Политика
Путин указал на вину Запада в возникновении напряженности в Европе
20:30
Шоу-бизнес
Пугачева готова выступить на новогоднем корпоративе за 10 млн рублей
20:30
Видео
Во Владикавказе начали курсировать новогодний ретро-трамвай
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на новость об избиении фигуриста Соловьева

Общество
Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на новость об избиении фигуриста Соловьева
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 21 декабря. Фигурист Алексей Ягудин высказался о госпитализации звезды шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева. Спортсмен назвал ужасным нападение на коллегу по телепроекту.

Соловьев пострадал в результате нападения прошлой ночью в Москве. Спортсмен попытался заступиться за избранницу керлингистку Анну Сидорову и вступил в драку против троих мужчин. Он попал в Боткинскую больницу.

Ягудин признался, что новости об инциденте стали для него неожиданными. Фигурист пожелал коллеге как можно скорее поправиться и высказался о нападении в беседе с РИА Новости.

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке. Дима — один из самых спокойных людей, которых я вообще знаю. Не понимаю, как такое могло произойти», — эмоционально заявил фигурист.

Татьяна Навка также высказалась об инциденте. Спортсменка сообщила о состоянии фигуриста и призналась, что эта ситуация привела ее в ярость.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на новость об избиении фигуриста Соловьева
драка соловьев ягудин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать