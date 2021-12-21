Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на новость об избиении фигуриста Соловьева

Москва, 21 декабря. Фигурист Алексей Ягудин высказался о госпитализации звезды шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева. Спортсмен назвал ужасным нападение на коллегу по телепроекту.

Соловьев пострадал в результате нападения прошлой ночью в Москве. Спортсмен попытался заступиться за избранницу керлингистку Анну Сидорову и вступил в драку против троих мужчин. Он попал в Боткинскую больницу.

Ягудин признался, что новости об инциденте стали для него неожиданными. Фигурист пожелал коллеге как можно скорее поправиться и высказался о нападении в беседе с РИА Новости.

«Страшно и ужасно, что такие вещи до сих пор происходят в XXI веке. Дима — один из самых спокойных людей, которых я вообще знаю. Не понимаю, как такое могло произойти», — эмоционально заявил фигурист.

Татьяна Навка также высказалась об инциденте. Спортсменка сообщила о состоянии фигуриста и призналась, что эта ситуация привела ее в ярость.