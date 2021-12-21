Авиация России и Белоруссии провела патрулирование воздушных границ Союзного государства

Минск, 21 декабря. Воздушно-космические силы РФ совместно с ВВС Белоруссии провели патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщает минобороны республики.

По данным ведомства, экипажи самолетов «с высоким качеством» выполнили поставленные перед ними задачи, что «подтверждает высокий уровень подготовки летчиков» двух стран.

«Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Москва и Минск договорились на регулярной основе проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии при участии российской стратегической авиации. Американцы в этом решении разглядели жесткое предупреждение в адрес Вашингтона.