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Авиация России и Белоруссии провела патрулирование воздушных границ Союзного государства

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 19:25
Армия
Авиация России и Белоруссии провела патрулирование воздушных границ Союзного государства
Федеральное агентство новостей

Минск, 21 декабря. Воздушно-космические силы РФ совместно с ВВС Белоруссии провели патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщает минобороны республики.

По данным ведомства, экипажи самолетов «с высоким качеством» выполнили поставленные перед ними задачи, что «подтверждает высокий уровень подготовки летчиков» двух стран.

«Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Москва и Минск договорились на регулярной основе проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии при участии российской стратегической авиации. Американцы в этом решении разглядели жесткое предупреждение в адрес Вашингтона.

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россия белоруссия вкс рф союзное государство
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