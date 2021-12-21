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«Газпром»: стоимость голубого топлива будет постепенно снижаться в ближайшие годы

Экономика
«Газпром»: стоимость голубого топлива будет постепенно снижаться в ближайшие годы
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 21 декабря. «Газпром» ожидает, что в ближайшие два года стоимость газа будет постепенно идти на спад. Такое заявление в интервью журналу «Газпром» сделал зампредседателя правления холдинга Фамил Садыгов.

Согласно прогнозу, в 2022-2024 годах цены на энергоноситель на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок. При этом они останутся заметно более высокими относительно доковидных отметок, добавил замглавы компании.

По словам Садыгова, фактический показатель средней стоимости экспорта газа в 2021 году превысит 280 долларов за тысячу кубометров.

Котировки газа на спотовом рынке ЕС установили 21 декабря новый рекорд, достигнув 1939 долларов за тысячу кубометров. Далее цена взлетела выше 2000 долларов за тысячу «кубов», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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