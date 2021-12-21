Ученые из Бирмингемского университета нашли яйцо динозавра с эмбрионом внутри

Москва, 21 декабря. Группа исследователей из Китая, Великобритании и Канады опубликовала описание яйца динозавра-теропода с сохранившимся эмбрионом внутри.

Яйцо было найдено в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу в Китае. Эксперты идентифицировали его как овирапторозавра — представителя пернатых динозавров-теропод.

«Эмбрионы динозавров — одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные», — сообщает первый автор статьи Вайсум Ма из Бирмингемского университета.

Специалистов заинтересовало положение эмбриона, которое раньше никогда не отмечали у динозавров. Его спина согнута вдоль тупого конца яйца, а голова лежит ниже корпуса. Отмечается, что эмбрионы современных птиц принимают такое положение перед вылуплением, сообщает журнал iScience.

Вятские палеонтологи ранее обнаружили целый скелет морской рептилии юрского периода. Кроме того, им удалось раздобыть череп лабиринтодонтов.