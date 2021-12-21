Тяжеловесный американский Abrams оказался непригоден для боевых действий в Европе

Вашингтон, 21 декабря. Американские военные не уверены, что обновленная версия танка Abrams M1A2 SEP v3 подходит для ведения боевых действий на территории Европы.

Бригадный генерал ВС США Глен Дин заявил, что танки Abrams с усиленным бронированием уже используются американскими военными. Боевая машина получила обновленную систему управления вооружением, а также тепловизионные прицелы с высоким разрешением. Однако эксперты считают, что напичканный электроникой тяжеловес оказался абсолютно непригоден для восточноазиатского и европейского театров военных действий.

Некоторые специалисты говорят, что конструкторы избрали неверный путь развития боевой машины. Ранее она использовалась только в конфликтах на Ближнем Востоке, а в других регионах ее испытывать не приходилось. Один серьезный недостаток сделал Abrams практически бесполезным для войны на европейской территории. Речь идет о его массе — свыше 63 тонн.

Эксперты напомнили, что существуют определенные сложности с переброской Abrams на восточный фланг НАТО – в Польшу. Отмечается, что мосты в этой части Европы попросту не выдерживают тяжелую технику, поэтому военные вынуждены искать обходные пути.

Ранее телеканал RT сообщал, что Польша рассчитывает получить четыре батальона американских танков Abrams в 2022 году. Первая группа польских военнослужащих уже отправилась в США для прохождения курсов по эксплуатации новой техники.