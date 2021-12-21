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Путин и канцлер Германии Шольц обсудили по телефону уклонение Киева от Минских соглашений

Политика
Путин и канцлер Германии Шольц обсудили по телефону уклонение Киева от Минских соглашений
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин и новый канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Кремль.

В Администрации президента РФ поделились деталями переговоров Путина и Шольца. Политики обсудили Украину. Путин указал на невыполнение Киевом Минских соглашений.

Президент России также сообщил новому канцлеру ФРГ о предложениях Москвы по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что уклонение Украины от выполнения Минских соглашений мешает проведению встреч в «нормандском формате».

«Выражена надежда, что будут организованы серьезные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам», — уточняет Кремль.

МИД РФ ранее обнародовал проекты соглашений между Москвой и Вашингтоном о предоставлении гарантий безопасности. Россия настояла на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за рубежом и в регионах, где они могут поразить цели на территории другой стороны.

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Все новости / Политика / Путин и канцлер Германии Шольц обсудили по телефону уклонение Киева от Минских соглашений
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