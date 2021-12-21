Политолог Сазонов объяснил, как одна русская фраза «похоронит» карьеру Порошенко

Киев, 21 декабря. Эмоциональная фраза пятого президента Украины, вырвавшаяся у него во время побега от сотрудников госбюро расследований, быстро стала мемом.

Однако вряд ли бывшему гаранту удастся как-то повысить свою популярность или заработать какие-либо политические очки на своем позорном, по сути, бегстве. Скорее наоборот. Порошенко может еще и не догадывается, но нецензурная фраза, вырвавшаяся у него в момент бегства от следователей, вполне способна похоронить всю политическую карьеру пятого президента.

Таким мнением с гостями студии телеканала «НАШ» поделился украинский политолог Кирилл Сазонов, обратив внимание, что бегущий Петр Порошенко ругнулся на камеру на чистом русском языке, чего могут не оценить его основные избиратели.

Как известно, следователи государственного бюро расследований застали бывшего президента на выходе из дома. Порошенко быстро юркнул в авто, бранью подгоняя нерасторопного водителя. Сотрудникам ГБР в итоге так и не удалось вручить политику повестку на допрос по делу Медведчука, которого арестовали за поставки угля из ЛНР и ДНР.

Федеральное агентство новостей /

Сазонов выразил уверенность в том, что юристы одного из богатейших олигархов страны легко разнесут предъявленные ему обвинения. Особенно если это дело будет «сшито» так же криво, как и предыдущие, которыми Зеленский лишь пытался прикрыть невыполнение одного из главных предвыборных обещаний. Проблема Порошенко в другом. Он действительно выставил себя в крайне неприглядном свете, да еще и перед своим самым «ядерным электоратом» — радикалами, которые вряд ли ему простят общение на русском языке в столь опасную для всей страны «годину». Власть тем временем постарается раздуть этот мелкий конфуз до небес. Политолог напомнил, что Зеленский давно мечтает перетащить в свое электоральное поле радикальных избирателей Порошенко.

«У Порошенко полно денег и хороших адвокатов. Дело затянут на неопределенный срок. С другой стороны, факт сотрудничества с неподконтрольными территориями во время конфликта не позволит ему остаться в большой политике. Сказанную им в авто фразу на чистом русском языке можно назвать жирной точкой в его пути политика. Нас не догонят и прочее. Все знают, что самые ярые украинизаторы в быту общаются исключительно на русском языке, но тут это выставлено слишком напоказ. Это уже мемом стало. Одна эта русская фраза в итоге и похоронит карьеру Порошенко», — предсказал эксперт.

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