Сенатор Цеков высказался о планах ВВС США продолжить полеты над Черным морем

Москва, 21 декабря. Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков отреагировал на заявление Пентагона о том, что Военно-воздушные силы США продолжат свои полеты над Черным морем.

По его мнению, в таких планах нет ничего удивительного, поскольку военные самолеты и корабли США часто появляются у границ РФ.

«С нашей стороны есть предложения по обеспечению безопасности на европейском континенте. Хочется верить, что к ним внимательно отнесутся и будут выработаны общие принципы, которые обеспечат безопасность», — отметил сенатор в беседе с «Известиями».

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москва получит «исчерпывающий и ясный» ответ на предложения по гарантиям безопасности. Россия по-прежнему ожидает реакцию от США на представленный документ.