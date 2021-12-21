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Зеленский: обвинения в адрес Порошенко не повлияют на обстановку внутри Украины

Политика
Зеленский: обвинения в адрес Порошенко не повлияют на обстановку внутри Украины
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 21 декабря. Обвинения в адрес бывшего главы Украины Петра Порошенко никак не повлияют на обстановку внутри государства. Соответствующим мнением поделился украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, на ситуацию внутри страны обычно влияют только финансовые группы.

«Я об этом не думаю, во-первых, что там было выписано, это выписывают правоохранительные органы. Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства», — высказался действующий президент Украины.

Служба безопасности Украины утверждает, что экс-лидер украинского государства с 2014-го по 2015 год принял незаконные меры по разрыву существующих договоренностей по поставке угля из Южно-Африканской Республики. Также в СБУ отметили, что Порошенко якобы по требованию Москвы организовал преступную схему поставок аналогичного сырья с временно оккупированных территорий — из Донбасса.

Стоит отметить, что спецслужба назвала действия Порошенко помощью российской стороне и Донбассу «в подрывной деятельности против Украины». В правоохранительном органе специального назначения подчеркнули, что видят в деятельности бывшего президента страны «материальное способствование деятельности террористических организаций» на сумму 7 млн долларов по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посоветовала экс-главе государства Петру Порошенко не бежать из страны.

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порошенко зеленский обвинения
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