Донбасс посетил главный разведчик НАТО, а Зеленский ищет поддержку в ЕС

В Донбассе на фоне снижения количества обстрелов произведена замена двух бригад на южном направлении, а на севере ВСУ тренируются перебрасывать резервы к российской границе. На этом фоне в Донбасс приезжают главный аналитик и разведчик НАТО, в Черное море слетал натовский «Глобал Хок», а Зеленский совершил визит в Брюссель, где много говорил о якобы агрессивных намерениях Москвы. Направлено это, по всей видимости, на увеличение военного присутствия в регионе и распространение русофобии.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество обстрелов в Донбассе снизилось в 3,2 раза (1335 против 4287). При этом миссией ОБСЕ отмечен рост мероприятий боевой подготовки на территориях Донецкой и Луганской народных республик, стрельба в рамках которых засчитывается в качестве нарушений.

На северном фронте стабильно сложная ситуация сохраняется в районах Золотое (58 км северо-западнее Луганска), Попасное (66 км западнее Луганска, Смелое (27 км северо-западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад.

Федеральное агентство новостей /

Неспокойно было и в районах станицы Луганской (14 км северо-восточнее Луганска) и Веселой Горы (15 км севернее Луганска), где находятся позиции 79-й десантно-штурмовой бригады.

На этом фоне в начале недели командование украинской группировки в Луганской области провело тренировку резервов с привлечением более 30 единиц военной и специальной техники. Свидетелями мероприятия стали наблюдатели ОБСЕ, которые зафиксировали 14 декабря танки Т-72 в районах Новоахтырки (50 км северо-западнее Луганска) и Северодонецка (70 км северо-западнее Луганска).

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Из всех соединений оперативно-тактической группировки «Север» танки такого типа имеются лишь в 24-й львовской механизированной бригаде, расположенной к западу от Северодонецка, за рекой Северский Донец. Это говорит о том, что участие в тренировке принимал танковый батальон данного соединения, который отрабатывал передислокацию в полосы обороны 57-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад с форсированием водной преграды.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Необходимо отметить, что тренировка по переброске резервов к востоку от Северодонецка проводится далеко не первый раз, а значит, украинское командование всерьез опасается каких-то действий как со стороны российской границы, так и Луганска.

На центральном участке фронта сложная обстановка наблюдалась в пригородах Донецка и Горловки. Неподалеку от первого, в Авдеевке (6 км севернее Донецка), сотрудниками ОБСЕ был замечен военнослужащий 25-й парашютно-десантной бригады, переносящий ПТУР «Конкурс-М». Учитывая, что на вооружении ВСУ имеется только самоходная пусковая установка 9П148, ракета предназначалась для него. Само же устройство, а скорее, несколько, по всей видимости, «дежурят» на окраинах Авдеевки для действия по технике и оборонительным сооружениям в окрестностях Донецка.

9П148 на базе БРДМ-2 уничтожена армией Новороссии в боях за Вергулевку: pic.twitter.com/0ZSDixCCub — Гагарин (@GagarinRocket) February 21, 2015

В западном пригороде Донецка ВСУ понесли одну из двух потерь за неделю. В результате работы снайпера защитников Донбасса погиб военный 74-го отдельного разведывательного батальона, осуществлявший наблюдение с поста в районе Красногоровки (9 км западнее Донецка), которое украинский военнослужащий вел с использованием прибора ночного видения AN/PVS-14, подаренного в качестве помощи от США.

Украина получила от США партию военной помощи в виде AN/PVS-14https://t.co/aQf9PM0dnO pic.twitter.com/OybynIjPI9 — ПолитХаос (@poh_ua_news) September 2, 2016

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), Петровского (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитного (60 км южнее Донецка), где завершилась замена 93-й на 53-ю механизированную бригаду. В подтверждение военные 2-го механизированного батальона последней распространили фото с позиций на передовой, где поблагодарили Литву за гумпомощь.

facebook.com / Jonas Ohman

Однако наиболее сложная ситуация была на самом юге, где, по всей видимости, уже завершилась замена 128-й горно-штурмовой на 36-ю бригаду морской пехоты. Наиболее активные передвижения техники фиксировались наблюдателями 14–16 декабря. Причем, судя по типам, это были уже подразделения 128-й горно-штурмовой бригады, идущие на станции погрузки в Зачатовке и Волновахском районе. Увидели наблюдатели и развертывание командного пункта одного из батальонов морской пехоты в районе Пионерское (26 км западнее Новоазовска), где отметилась командно-штабная машина тактического звена управления Р-142.

Кроме того, судя по всему, укомплектована пришедшая бригада морской пехоты и противодроновыми ружьями EDM4S литовского производства.

Десь в ООС pic.twitter.com/RAoXiuGfGz — Люфт Ганза ???????? (@LuftGanza) December 12, 2021

Решение об их поставках было принято еще в начале этого года, однако путь в войска оказался довольно долог и тернист. Тем не менее наличие этого вооружения у прибывших морпехов необходимо учитывать защитникам Донбасса, ведь основное его предназначение — это борьба с БПЛА типа «квадрокоптер» и прочими малоразмерными аппаратами.

Федеральное агентство новостей /

Визиты иностранных делегаций в Донбасс

В самый разгар ротации, 14 декабря, южные районы зоны ООС посетила делегация НАТО, которую возглавляли помощник генерального секретаря по разведке и безопасности Дэвид Кэттлер и глава Аналитического управления объединенного департамента разведки и безопасности международного секретариата альянса Капо Россино. Побывали они на пункте управления 128-й горно-штурмовой бригады близ Мариуполя, а также на позициях соединения в районе полуразрушенного Широкино.

Федеральное агентство новостей /

В ходе визита представители Украины рассказали о своем видении ситуации вдоль линии соприкосновения, а также в Азовском море. Кроме того, Киев показал имеющиеся видеозаписи о применении со стороны защитников Донбасса артиллерии, минометов, БПЛА в ударном оснащении, а также лазерных комплексов против оптических систем.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

В целом украинское командование полностью использовало визит иностранной делегации в рамках своей информационной кампании.

Учитывая специфику должностных лиц НАТО, прибывших в Донбасс, основной задачей для них являлся сбор данных о ситуации вокруг Украины для составления отчета для генерального секретаря перед его встречей с украинским президентом. В этом ключе вполне логично выглядит и состоявшийся 16–17 декабря полет на Черное море натовского разведывательного БПЛА RQ-4D «Феникс», целью которого, предположительно, было отслеживание перемещений российских войск. Учитывая внимание Запада к Украине, этот полет будет далеко не последний и не ограничится только территорией Черного моря.

NATO RQ-4D is heading to the Black Sea and Ukrainian area. pic.twitter.com/jQAuPP2Elp — Colin Smith (@ColinSm39479908) December 16, 2021

Внешнеполитическая деятельность президента Украины

Прошедшая неделя для президента Украины Владимира Зеленского была богата на события. В Брюсселе (Бельгия) 15 декабря он присутствовал на саммите стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство» (Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Молдавия). Во время мероприятия Зеленский очень много внимания уделил рассказам про «российскую агрессию», что было отмечено и главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая дежурно призвала «Россию к деэскалации». Однако в итоговом коммюнике Москва не упоминается и тем более не идет речь ни о каких-либо санкциях против нее со стороны ЕС. Наиболее значимым результатом саммита стало выделение коллективной Европой всем участникам программы 2,3 млрд евро в виде инвестиций.

В ходе пребывания Зеленского в Бельгии прошел и ряд отдельных встреч. Так, 15 декабря с ним провели переговоры федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Речь шла об урегулировании ситуации в Донбассе и возобновлении переговоров в «нормандском формате».

president.gov.ua / Официальное интернет-представительство Президента Украины

Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией в любой форме, но хотела бы видеть жесткую политику западных санкций против Москвы, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Также были проведены переговоры в рамках «Ассоциативного трио» (Украина, Грузия, Молдова), по итогам которых стороны подтвердили стремление во вступление в ЕС, а главное — необходимость усиления транспортных связей между ними и Европой. Скорее всего, именно на последнее и пойдут деньги, выделенные Евросоюзом странам «Восточного партнерства». Кроме того, не обошли стороной эти государства и Россию, в очередной раз напомнив «про серьезную угрозу для региона и Европы в целом».

Вся активная деятельность Зеленского нашла свое отражение в состоявшемся 16 декабря заседании Совета Европы. Касательно Украины в итоговом заявлении сообщается о «срочной необходимости для России деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи вдоль ее границ с Украиной». Кроме того, именно в этих выводах говорится об ответных мерах, включая очередные санкции, если возникнет военная агрессия.

Пользуясь случаем пребывания в Бельгии, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

president.gov.ua / Официальное интернет-представительство Президента Украины

Главной темой их беседы стало «наращивание» Россией военной мощи у Украины и меры купирования напряженности. Из интересного по итогам:

Столтенберг настойчиво призывал Москву к переговорам, заявив о готовности к диалогу и повторно пригласив на заседание совета Россия — НАТО;

Новая Стратегическая концепция, которую планируют согласовать на Саммите НАТО в Испании (июль 2022 года), не будет содержать упоминания России как стратегического партнера и включит ряд мер сдерживания. Планируется зафиксировать общую позицию о более тесном сотрудничестве с такими странами, как Украина. Однако окончательный концепт Стратегического документа еще не оформлен и, по-видимому, будет зависеть от развития ситуации;

Тем не менее НАТО проводит политику «открытых дверей», поддерживает стремления Украины, а решение о ее приеме в альянс могут принимать только 30 стран — членов блока.

В завершение, 17 декабря, президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Скорее всего, в ходе беседы Зеленский рассказал об итогах поездки в Бельгию, а Борис Джонсон — о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным (состоялся 13 декабря). Учитывая рост влияния Британии на Украину, основной целью была координация позиций и дальнейших действий.

В целом же продолжающаяся антироссийская кампания и обвинения в якобы подготовке к агрессии будут постепенно оказывать влияние на внешнеполитический курс европейских стран и толкать их на усиление военного присутствия в прилегающих к России районах. Само же нагнетание ситуации оказывает непосредственное воздействие на составление в НАТО Стратегической концепции — основополагающего руководящего документа альянса.

Федеральное агентство новостей /

Конечной же, целью усиления конфронтации, скорее всего, является развитие транспортного маршрута Азия — Европа в обход России, двигателем которого заинтересованные стороны хотят сделать русофобию.

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