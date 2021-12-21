Иван Ургант и Ксения Собчак стали гостями новогоднего бранча в Москве

Москва, 21 декабря. Звезды российского шоу-бизнеса собрались на новогоднем бранче в «Петровском пассаже», который организовала команда BoscoFamily. На мероприятии были замечены шоумен Иван Ургант и телеведущая Ксения Собчак.

Бизнесмен Михаил Куснирович встречал гостей на светском событии возле большой новогодней елки. После слов приветствия собравшихся ждала экскурсия, в каждом зале был подготовлен отдельный перформанс, участниками которого становились знаменитые гости, пишет журнал ОК!.

На банкете среди гостей в этот вечер были замечены режиссер Константин Хабенский, певец Филипп Киркоров, телеведущий Владимир Познер, актрисы Рената Литвинова и Юлия Пересильд, а также актеры Евгений Миронов и Сергей Гармаш и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Собчак в элегантном наряде руководила подготовкой к Новому году в модном бутике BoscoFamily. Она провожала звезд и просила ей помочь с выбором игрушек на елку. Певец Валерий Сюткин с женой Виолой на некоторое время стали Женей Лукашиным и Наденькой из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», разыгрывая диалоги и передавая новогоднее настроение всем гостям.

Ранее Ургант во время своего вечернего шоу на Первом канале пошутил над антиваксерами и их «первой медицинской войной» с врачами. По его словам, при обострении отношений в обществе противников прививок могут не пустить без QR-кода на фронт.