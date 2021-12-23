Католическое Рождество 2021: история и традиции, почему православные отмечают в другое время

Рождество Христово по григорианскому календарю отмечается 24–25 декабря, в 2021 году рождественская ночь наступает с пятницы на субботу. Рождество — один из важнейших и самых любимых на Западе праздников. В предновогодние дни этот праздник отмечают почти все католики (западное Рождество иногда для простоты называют католическим), большинство протестантов, а также многие православные церкви.

Русская православная церковь (РПЦ) и некоторые другие церкви, которые придерживаются юлианского календаря, отмечают Рождество в другое время — уже после Нового года, 6–7 января.

Праздник посвящен евангельскому преданию о рождении у Девы Марии Сына Божьего Иисуса Христа. Считается, что это событие произошло в древней Иудее в городе Вифлееме на рубеже тысячелетий. Христианская цивилизация ведет свое летоисчисление именно с Рождества Христова.

Федеральное агентство новостей /

Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни

Тот факт, что большинство церквей отмечает Рождество 25 декабря, а Русская православная церковь — 7 января, имеет исторические причины. Дело в том, что ко времени Октябрьской революции 1917 года Российская империя и, соответственно, Русская православная церковь (РПЦ) жили по юлианскому календарю, восходящему еще к римскому императору Юлию Цезарю. Этот календарь был неточен, в том числе потому, что в нем не учитывались високосные годы. Это приводило к серьезным расхождениям с гораздо более точным григорианским календарем, введенным в 1582 году римским папой Григорием XIII. По григорианскому календарю к началу ХX века уже жил почти весь западный мир. Из-за разницы календарей у России накапливалось отставание, которое к началу XX века составило 13 дней.

После Октябрьской революции (которая, если считать по григорианскому календарю, произошла 7 ноября 1917 года) советская власть почти сразу отменила юлианский календарь. Григорианский календарь (так называемый «новый стиль») был введен в Советской России с начала 1918 года. Таким образом, после 31 декабря 1917 года в светской республике сразу наступило 13 января 1918 года. Однако церковь нововведение не приняла и осталась верна «старому стилю» — юлианскому календарю.

Несмотря на попытки некоторых ветвей РПЦ как-то приспособить церковный календарь к советским реалиям, этого так и не произошло. До сих РПЦ, а также близкие ей церкви и монастыри Афона, отмечает все праздники по юлианскому календарю.

Федеральное агентство новостей /

Такое расхождение календарей, естественно, создает определенные неудобства для верующих. Особенно эти неудобства заметны в новогодние дни. До революции в России все было последовательно и вполне логично: сначала строгий Рождественский пост, потом радостное Рождество Христово, потом веселые Святки, на которые выпадал Новый год. Это было время рождественских каникул, развлечений, радости, обильных угощений, зимних забав. По завершении Святок дети возвращались в училища и гимназии, а их родители — к своим повседневным делам.

Сегодня у православных в России все по-другому. Пока большинство россиян на Новый год веселится, радуется, сытно ест, а у детей идут каникулы и новогодние елки, для верующих продолжается пост. Как ни смягчай его, факт остается фактом — люди, для которых вера не пустой звук, вынуждены так или иначе ограничивать и себя и своих детей. А к тому моменту, когда наступает православное Рождество и Святки, каникулы уже заканчиваются — всем пора на работу и в школы. Немного обидно, но что делать — сегодня реальность именно такова.

При этом суть праздника для всех церквей одинакова, различается только обрядовая часть. О традициях православного Рождества мы расскажем поближе к празднику, а пока остановимся на том, как празднуют рождение Сына Божьего западные конфессии.

Как празднуют католическое Рождество

Католики начали праздновать Рождество именно 25 декабря в V веке по решению Третьего Вселенского собора. Преддверие католического Рождества на Западе называется Адвент. Это время подготовки к празднику, когда верующие зажигают свечи, совершают добрые дела, жертвуют деньги на благотворительность и так далее. На Западе время Адвента сродни Рождественскому посту. Сам пост короткий, фактически только перед праздником, а предрождественский период — это время радости и веселья. С началом Адвента в Европе начинают работать знаменитые рождественские ярмарки, известные со времен Средневековья, на которых проходят представления и концерты, много и вкусно едят и пьют.

Во многих местах, в том числе в храмах, в преддверии праздника устанавливают рождественские вертепы: фигурные композиции, изображающие события Рождества — рождение Сына Божьего, поклонение ему пастухов и волхвов, а также другие евангельские сюжеты.

Невские Новости / Никита Нестеров

В канун праздника, который называется Рождественский сочельник, принято строго поститься до появления на небе первой звезды (по легенде — той самой, что привела к младенцу Иисусу волшебников-волхвов), посещать праздничную службу или концерт духовной музыки, а потом участвовать в семейной праздничной трапезе. Трапеза начинается со специального ритуального кушанья из зерен, которое называется сочиво. Праздничный стол на Рождество, как правило, обильный, с мясными деликатесами и различными лакомствами.

В праздничную ночь дети и молодежь ходят по улицам европейских и американских городов, распевая рождественские гимны. Дети иногда стучатся в дома, где за исполнение гимнов получают в награду лакомства и деньги. Преграду этой забаве в последние годы поставила пандемия COVID-19.

Подробнее о праздновании православного Рождества читайте в ближайшее время на сайте ФАН.