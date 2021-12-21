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Sohu: «Мурманск-БН» позволил России добиться превосходства в сфере создания систем РЭБ

Армия
Sohu: «Мурманск-БН» позволил России добиться превосходства в сфере создания систем РЭБ
Prt Scr youtube.com  /  Алтайская Правда

Пекин, 21 декабря. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» является ярким образцом мощного нелетального оружия, в сфере создания которого РФ добилась превосходства.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что роль средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в современных войнах продолжает расти. По словам экспертов, лучше других это понимают российские военные, которые за последние годы оснастили этими комплексами почти все боевые самолеты и вертолеты, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи считают, что главным российским ноу-хау является наземный комплекс «Мурманск-БН», который планируют развернуть на территории Калининградской области. Этот шаг позволит существенно повысить обороноспособность российского эксклава.

Sohu: «Мурманск-БН» позволил России добиться превосходства в сфере создания систем РЭБ
ФБА «Экономика сегодня» /

Дальность подавления радиосвязи у установки «Мурманск-БН» составляет около пяти тысяч километров. Это значит, что в пределах ее досягаемости окажется вся Европа. В Китае назвали этот комплекс идеальным оружием, способным оставить противника «без глаз». С его помощью РФ может ослепить все боевые системы стран НАТО.

Ранее сообщалось, что США признали свое отставание от России в сфере создания новых средств радиоэлектронной борьбы. Стоит отметить, что Москва также активно работает над новыми видами радиорелейной техники, передает RT.

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РЭБ россия нато европа
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