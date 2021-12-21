Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 19:15
19:12
Общество
Тверские медики спасли 12-летнюю пациентку с тяжелой травмой головы
19:10
Происшествия
Петербуржцы просят администрацию спасти от разрушения дом писателя Юрия Чубакова
19:07
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Ксения Собчак стали гостями новогоднего бранча в Москве
19:03
Армия
Sohu: «Мурманск-БН» позволил России добиться превосходства в сфере создания систем РЭБ
19:02
Общество
Мясников опроверг миф о запрете мочить место прививки
19:00
Экономика
Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты
19:00
Общество
Главные новости дня: 21 декабря
19:00
Общество
Жители Приморского района Петербурга жалуются на некачественно обработанные ото льда тротуары
18:59
Политика
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате
18:59
Происшествия
ФАН узнал о самочувствии избитого в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты

Экономика
Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 декабря. Средства россиян на валютных счетах и депозитах в банках страны снизились за ноябрь на 2,55 млрд долларов (-2,7%). На это указывает статистика Центрального банка РФ.

Такого заметного оттока не наблюдалось с начала коронакризиса: в марте 2020 года граждане РФ забрали с банковских счетов и депозитов валюту на 5 млрд долларов (-5,3%).

По мнению управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, отчасти это связано с путешествиями россиян за границу во время ноябрьского локдауна. Часть валютных средств население могло конвертировать в рубли и оставить в банках, добавил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В предпоследний месяц года спрос на доллары и евро традиционно снижается. Так, россияне в ноябре реже пользовались валютообменниками. Разница с октябрем составила 23%, следует из данных банка «Русский стандарт».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты
банк россии валюта вклад
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать