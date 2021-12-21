Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты

Москва, 21 декабря. Средства россиян на валютных счетах и депозитах в банках страны снизились за ноябрь на 2,55 млрд долларов (-2,7%). На это указывает статистика Центрального банка РФ.

Такого заметного оттока не наблюдалось с начала коронакризиса: в марте 2020 года граждане РФ забрали с банковских счетов и депозитов валюту на 5 млрд долларов (-5,3%).

По мнению управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, отчасти это связано с путешествиями россиян за границу во время ноябрьского локдауна. Часть валютных средств население могло конвертировать в рубли и оставить в банках, добавил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В предпоследний месяц года спрос на доллары и евро традиционно снижается. Так, россияне в ноябре реже пользовались валютообменниками. Разница с октябрем составила 23%, следует из данных банка «Русский стандарт».