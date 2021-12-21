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Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате

Политика
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 21 декабря. Украина готова к диалогу с Российской Федерацией в любом формате, в том числе тет-а-тет, рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер добавил, что сейчас у него нет общения с российским президентом Владимиром Путиным. Однако Зеленский заявил о готовности встретиться с коллегой в любом формате.

Ранее глава Украины рассказал, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может поспособствовать организации встречи с Путиным. Сейчас российский трубопровод проходит стадию одобрения немецким регулятором.

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украина путин зеленский
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