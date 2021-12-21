Татьяна Навка оказалась на пижамной вечеринке с Иваном Ургантом

Москва, 21 декабря. Популярная фигуристка Татьяна Навка посетила шоу «Вечерний Ургант» и поразила всех присутствующим своим нарядом. Она надела моднейший брючный костюм пижамного стиля, пишет Teleprogramma.pro.

«Супер!» — сказал Иван Ургант, издали завидев Татьяну Навку.

Важно отметить, что комплект был украшен особенным трендовым элементом — пайетками. Данную ткань посоветовал популярный российский стилист Александр Рогов. Он назвал ее главным хитом сезона.

Тренд поддержали Марина Юдашкина и Юлия Барановская, которые носят пайетки не только по праздникам. Почему бы не появиться в мерцающем наряде вместе со свитером и жакетом на работе или дружеской встрече, а может быть, даже погулять с собакой?

Ранее для светской тусовки пижамный костюм выбрала и супруга Стаса Михайлова Инна. Недавно она встретила у себя в доме гостей именно в таком наряде.

Позднее Навка выложила пост в Instagram, где телеведущий и гостья уютно общаются.

«Наша пижамная вечеринка состоялась не сговариваясь, вот что значит — на одной волне!» — заявила Навка.

Стоит отметить, что Татьяна Навка не впервые прибегает к пижамному луку. Так, например, в июле она провела некоторое время в отеле в Сочи, где щеголяла в модной пижаме.

Для отдыха на уютных террасах и для прогулок по лесу олимпийская чемпионка надела шелковый брючный комплект цвета зеленого чая. Дополнила образ она бланковой черной футболкой, стоимость которой составляет 72 000 рублей, и кедами от Dior, а завершила образ бежево-белой сумкой Prada за 110 000 рублей.

Ранее Татьяна Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьева.