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ФАН узнал о самочувствии избитого в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 19:09
Происшествия
ФАН узнал о самочувствии избитого в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сегодня ночью в центре Москвы избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Спортсмен заступился за свою девушку — чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после чего завязалась потасовка. После приезда полиции трое хулиганов были задержаны, а сам 32-летний фигурист был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

ФАН связался с его пиар-менеджером Еленой Болотовой, чтобы узнать о самочувствии спортсмена на данный момент.

«Дима пока в больнице, обследования еще идут. Пока точно ушибы и сотрясение мозга. Будут еще дополнительно делать томографию и основательно проверять, какие есть внутренние повреждения. Поэтому мы сейчас просто ждем, когда врачи дадут обратную связь», — поделилась Болотова.

По словам помощницы спортсмена, правоохранителей вызвали на место происшествия и уже из отделения полиции скорая помощь забрала Соловьева в больницу.

Также менеджер отметила, что девушка фигуриста Анна Сидорова дала интервью каналу «Матч ТВ», где как свидетель рассказала в подробностях об инциденте.

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