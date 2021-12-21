Экс-глава МИД Украины Климкин предупредил об «ударе в спину» со стороны Запада из-за РФ

Киев, 21 декабря. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупредил об «ударе в спину» со стороны Запада из-за России. С таким утверждением дипломат выступил в эфире ICTV.

Экс-министр прокомментировал отношения Киева и Запада. По словам Климкина, в январе может начаться дискуссия по европейской безопасности между США, Россией и другими лидерами. Однако Украины там нет.

«И это второй случай после "Северного потока", когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит не только наша безопасность, но и, в конце концов, наше существование», — пожаловался бывший глава МИД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале декабря заявил, что Москва обращает внимание на попытку НАТО постепенно подмять под себя Киев. Представитель Кремля также развеял сообщения о «военной угрозе» со стороны России.