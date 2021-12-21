Глава ВИК Ливии распорядился остановить работу избирательных участков

Триполи, 21 декабря. Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Сайех распорядился прекратить работу и распустить участки, чем подтвердил перенос на более поздний срок президентских и парламентских выборов. Изначально проведение голосования планировали на 24 декабря.

По информации местного телеканала Libya Al Ahrar, глава избиркома порекомендовал принять логистические меры, которые поспособствуют сохранению материалов, необходимых для общенационального плебисцита. Кроме того, Имад ас-Сайех посоветовал гарантировать оперативную готовность избирательных участков к проведению новых выборов.

По его словам, сотрудники избиркома доказали компетентность, а ВИК не столкнулся с техническими проблемами. Ранее член комиссии Абу Бакр Марда сообщал, что голосование не состоится в назначенную дату, поскольку нехватка времени привела к невозможности осуществить предвыборную агитацию и организовать плебисцит в положенный срок.

ВИК представлял отчет в профильный комитет Палаты представителей. Парламент призывал комиссию объявить ливийцам о невозможности проведения голосования в запланированную дату.