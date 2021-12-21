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От поля до тарелки: в медиацентре «Патриот» обсудили индустриализацию отрасли школьного питания

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 18:49
Общество
От поля до тарелки: в медиацентре «Патриот» обсудили индустриализацию отрасли школьного питания
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Обсуждение процесса индустриализации отрасли школьного питания состоялось в медиацентре «Патриот» на презентации книги экс-главы Управления социального питания (УСП) Петербурга Алексея Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!».

Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили президенту России Владимиру Путину проект модернизации системы школьного питания. Согласно инициативе, комплексы полного цикла охватят весь процесс организации детского питания, включая выращивание продуктов. Таким мнением поделился замдиректора по работе с регионами Отраслевого Союза развития социального питания и руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев.

«На прошлой неделе состоялось представление проекта от АСИ. Была затронута концепция школьного питания не просто в рамках ее дальнейшего развития, а в целом в продвижении системы "от поля до тарелки". Это подразумевает формирование нового взгляда, чтобы не просто отдельные повара готовили пищу для детей. Требуется максимальный профессионализм и индустриализация этого вопроса», — подчеркнул он.

Вместе с этим Баздырев указал на некоторые проблемы, которые мешают двигаться в этом направлении. В первую очередь речь идет о федеральном законе №44, по которому на сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по организации питания школьников.

«Мы прежде всего говорим о том, что изменение индустриальных направлений невозможно без долговременных контрактов, и 44 закон не позволяет это делать», — добавил специалист.

По словам члена Отраслевого Союза развития социального питания, коммерсантам невыгодно заключать контракты на год или на три года. Действительно, чтобы успешно двигаться в этом направлении и улучшать качество питания в российских школах, нужны именно долгосрочные контракты с поставщиками, заключил Баздырев.

Президент России Владимир Путин ранее поручил проработать вопрос необоснованного роста цен на школьное питание. Согласно поручению главы государства, этим вопросом займется руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.

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