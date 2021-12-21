Экс-чиновник Алексей Барабанщиков выпустил книгу о питании в школах

21 декабря в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась презентация книги экс-главы Управления социального питания (УСП) Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!». Представил исследование заместитель директора по работе с регионами Отраслевого Союза развития социального питания и руководитель отдела социального питания АНО «Институт отраслевого питания» Юрий Баздырев.

Он отметил, что эта за книга по-своему интересна не только специалистам, но также и любому читателю, у которого есть дети-школьники. Прежде всего «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!» — это взгляд специалиста и эксперта на то, что происходит на рынке социального питания в школах города. Говоря об уникальности исследования, Юрий отметил:

«В первую очередь, стандартизация данной отрасли, услуги питания в школах. Это и серьезный шаг — разработка стандарта питания в Санкт-Петербурге. Второй шаг — единый подход к формированию требований и проведения конкурсных процедур», — рассказал Баздырев.

Совместная работа была проделана, по словам Юрия Баздырева, в направлении движения по нормированию размеров выдачи продуктов, материально-технического оснащения школ. Благодаря приобретенному в Петербурге опыту можно уже предлагать изменения в модели питания и применении новых типов столовых.

«Не секрет, есть и такие [требования], которые затачиваются под конкретного оператора. Ставятся условия, которые может выполнить тот или иной оператор. Как раз Алексей шел по пути формирования единого подхода единых требований для того, чтобы отсеять тех «нерадивых» операторов, которые шли сюда «за деньгами», — заключил собеседник.

Напомним, Алексею Барабанщикову, задержанному правоохранителями 10 ноября, инкриминируют статью 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Вместе с тем ряд источников утверждает, что преследование Барабанщикова связано с проводимыми им реформами, а также открытыми заявлениями о коррупции, поддерживаемой некоторыми чиновниками и связанными с ними частными пищевыми компаниями.