Посол Ирана в Йемене скончался из-за осложнений при коронавирусе

Тегеран, 21 декабря. Посол Ирана в Йемене Хасан Ирлоу, который на прошлой неделе был доставлен на родину по причине проблем со здоровьем, скончался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, в Исламскую Республику дипломат был отправлен в крайне тяжелом состоянии, из-за чего врачи не смогли спасти его жизнь, несмотря на все приложенные усилия. Как указано в заявлении министерства, эвакуация Ирлоу сопровождалась задержками из-за «запоздалого сотрудничества некоторых стран».

Ранее, после получения запроса на вывоз дипломата, Саудовская Аравия запретила прямой рейс из Ирана в аэропорт Саны, поэтому власти Исламской Республики были вынуждены прибегнуть к помощи посредников — Ирака и Омана. Посла доставили в Багдад, а оттуда направили в Тегеран. При этом Эр-Рияд во время переговоров пытался добиться от хуситов из движения «Ансар Аллах» освобождения нескольких саудовских военнопленных, однако неизвестно, достигли ли стороны консенсуса по этому вопросу.

#Iran's ambassador to Yemen dies from coronavirus complications. Four days ago, the @WSJ falsely claimed his departure from Sanaa was due to diplomatic tensions between #Yemen and Iran. https://t.co/jB7FFwyvtc via @TheCradleMedia — Sharmine Narwani (@snarwani) December 21, 2021

Информация о том, что Ирлоу покинул Йемен, появилась на прошлой неделе. Ряд западных СМИ при этом предположил, что отъезд по состоянию здоровья был лишь прикрытием, а истинной причиной являлись растущие противоречия между Тегераном и руководством хуситов, которые, якобы устали быть марионеткой Исламской Республики. Хатибзаде в очередной раз назвал подобные соображения беспочвенными и отметил, что отношения между Тегераном и властями хуситов «крепче и ближе, чем когда-либо». Дипломат подчеркнул, что Иран, как и прежде, намерен оказывать всестороннюю поддержку йеменскому народу. Также представитель МИД поблагодарил Багдад и Маскат за оказанную ими помощь.

We sincerely offer our condolences to our brothers in the Islamic Republic of Iran on the death of Ambassador Hassan Arloo, may God have mercy on his pure and pure soul He is the only diplomat who broke the siege and isolation of Yemen and came to Sanaa ignoring his aggression, pic.twitter.com/cGPAZgbDit — أبو محمد الكامل k. t. p. s (@NofalGgmailcom1) December 21, 2021

В свою очередь, руководство повстанцев принесло соболезнования иранским властям и семье погибшего. Исполняющий обязанности главы МИД хуситов Хосейн аль-Аззи заявил, что его движение потеряло «очень хорошего друга, являвшегося успешным и выдающимся дипломатом».

Как сообщают иранские СМИ, Ирлоу имел богатый опыт работы в МИД и являлся одним из советников по делам арабских государств и Аравийского полуострова. После начала гражданской войны в Йемене и вторжения туда арабской коалиции в 2015 году он стал координатором по гуманитарным вопросам, сотрудничая с ООН в деле доставки помощи в республику. Также в период с 2015 по 2020 год он был заместителем советника главы МИД по делам Йемена.

В октябре 2020-го руководство повстанцев заявило, что приняло от Ирлоу верительные грамоты, после чего он официально стал послом Ирана в подконтрольной хуситам Сане. Пути доставки дипломата в Йемен в условиях блокады остались нераскрытыми. Вскоре после этого США внесли Ирлоу в санкционный список, поскольку он якобы являлся одним из лидеров сил «Аль-Кудс» из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ранее был одним из близких друзей главы подразделения Касема Сулеймани. По заявлениям саудовских властей и их союзников, дипломат оказывал повстанцам поддержку при планировании операций против правительственных войск Йемена, а также координировал доставку вооружений хуситам из Ирана.