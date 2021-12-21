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Посол Ирана в Йемене скончался из-за осложнений при коронавирусе

Весь мир
Посол Ирана в Йемене скончался из-за осложнений при коронавирусе
wikipedia.org  /  Arash G Tehrani / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 21 декабря. Посол Ирана в Йемене Хасан Ирлоу, который на прошлой неделе был доставлен на родину по причине проблем со здоровьем, скончался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, в Исламскую Республику дипломат был отправлен в крайне тяжелом состоянии, из-за чего врачи не смогли спасти его жизнь, несмотря на все приложенные усилия. Как указано в заявлении министерства, эвакуация Ирлоу сопровождалась задержками из-за «запоздалого сотрудничества некоторых стран».

Ранее, после получения запроса на вывоз дипломата, Саудовская Аравия запретила прямой рейс из Ирана в аэропорт Саны, поэтому власти Исламской Республики были вынуждены прибегнуть к помощи посредников — Ирака и Омана. Посла доставили в Багдад, а оттуда направили в Тегеран. При этом Эр-Рияд во время переговоров пытался добиться от хуситов из движения «Ансар Аллах» освобождения нескольких саудовских военнопленных, однако неизвестно, достигли ли стороны консенсуса по этому вопросу.

Информация о том, что Ирлоу покинул Йемен, появилась на прошлой неделе. Ряд западных СМИ при этом предположил, что отъезд по состоянию здоровья был лишь прикрытием, а истинной причиной являлись растущие противоречия между Тегераном и руководством хуситов, которые, якобы устали быть марионеткой Исламской Республики. Хатибзаде в очередной раз назвал подобные соображения беспочвенными и отметил, что отношения между Тегераном и властями хуситов «крепче и ближе, чем когда-либо». Дипломат подчеркнул, что Иран, как и прежде, намерен оказывать всестороннюю поддержку йеменскому народу. Также представитель МИД поблагодарил Багдад и Маскат за оказанную ими помощь.

В свою очередь, руководство повстанцев принесло соболезнования иранским властям и семье погибшего. Исполняющий обязанности главы МИД хуситов Хосейн аль-Аззи заявил, что его движение потеряло «очень хорошего друга, являвшегося успешным и выдающимся дипломатом».

Как сообщают иранские СМИ, Ирлоу имел богатый опыт работы в МИД и являлся одним из советников по делам арабских государств и Аравийского полуострова. После начала гражданской войны в Йемене и вторжения туда арабской коалиции в 2015 году он стал координатором по гуманитарным вопросам, сотрудничая с ООН в деле доставки помощи в республику. Также в период с 2015 по 2020 год он был заместителем советника главы МИД по делам Йемена.

В октябре 2020-го руководство повстанцев заявило, что приняло от Ирлоу верительные грамоты, после чего он официально стал послом Ирана в подконтрольной хуситам Сане. Пути доставки дипломата в Йемен в условиях блокады остались нераскрытыми. Вскоре после этого США внесли Ирлоу в санкционный список, поскольку он якобы являлся одним из лидеров сил «Аль-Кудс» из состава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ранее был одним из близких друзей главы подразделения Касема Сулеймани. По заявлениям саудовских властей и их союзников, дипломат оказывал повстанцам поддержку при планировании операций против правительственных войск Йемена, а также координировал доставку вооружений хуситам из Ирана.

Стороны конфликта в Йемене
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Посол Ирана в Йемене скончался из-за осложнений при коронавирусе
саудовская аравия иран йемен хуситы
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