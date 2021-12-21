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TikTok запустит собственный сервис по доставке еды

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 18:37
Экономика
TikTok запустит собственный сервис по доставке еды
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Социальная сеть TikTok запустит свой сервис по доставке еды в марте 2022 года. Новая опция пока будет доступна только пользователям приложения в США, сообщает издание Metro.

Сервис получит название TikTok Kitchen. В меню включат блюда, ставшие популярными в соцсети. По данным СМИ, первый период клиенты смогут заказать пасту с запеченным сыром фета, кукурузные ребрышки и макаронные чипсы.

Однако открывать собственные кафе TikTok не будет: присоединиться к сервису сможет почти любой ресторан. Однако покупателю нельзя прийти в заведение из списка и заказать понравившееся блюдо из нового меню — возможна исключительно доставка.

Более того, новая функция даст блогерам возможность получить дополнительный заработок. TikTok заплатит деньги пользователям, чье авторское блюдо попадет в меню TikTok Kitchen.

Компания Ritm Media, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», запустила в РФ новую социальную сеть Yappy. Она станет отечественным аналогом приложения TikTok.

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соцсети tiktok доставка еды
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