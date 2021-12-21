Трамп пообещал «новости для прессы» в годовщину штурма Капитолия 6 января

Вашингтон, 21 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, посвященную расследованию захвата Капитолия 6 января. Мероприятие пройдет во Флориде.

Former President Trump will hold a news conference on January 6, 2022 from FL to talk about unproven election fraud claims... similar to what he said in front of a crowd in DC a year before. pic.twitter.com/5kS65W2no0 — Sam Lisker (@slisker) December 21, 2021

В своем заявлении он анонсировал пресс-конференцию в собственной резиденции Мар-а-Лаго, а также раскритиковал комитет, расследующий события 6 января. По мнению Трампа, он не изучает настоящую причину протестов, которая заключается в «фальсификации президентских выборов».

«Кто-нибудь заметил, что они хотят держаться как можно дальше от этой темы, цифры не работают на них? Единственное, что они могут сделать, — не говорить об этом. Посмотрите на то, что происходит сейчас в Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Висконсине и в меньшей степени в Мичигане, где цифры ужасающе испорчены. В Палате представителей и Сенате Мичигана не хотят касаться этой темы», — говорится в пресс-релизе.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 бунтовщикам.

Группа из семи сотрудников полиции Капитолия 6 августа подала иск против Трампа и почти 20 членов правых организаций, обвиняя их в заговоре с целью сорвать мирный переход власти, что вылилось в захват Капитолия 6 января.