Трамп пообещал «новости для прессы» в годовщину штурма Капитолия 6 января

Вашингтон, 21 декабря. Бывший президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию, посвященную расследованию захвата Капитолия 6 января. Мероприятие пройдет во Флориде.

Former President Trump will hold a news conference on January 6, 2022 from FL to talk about unproven election fraud claims... similar to what he said in front of a crowd in DC a year before. pic.twitter.com/5kS65W2no0