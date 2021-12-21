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Очевидцы сняли сход лавины в горах Кабардино-Балкарии

Видео

Лавина сошла с горы Чегет в Терсколе. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Первый сигнал о сходе лавины поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 20 декабря в 18:30 по местному времени. Второй — в 10 утра 21 декабря.

В республике уже второй день действует экстренное предупреждение, связанное с большим количеством снежных осадков.

Спасатели рекомендуют туристам не подниматься в горы. Лавиноопасность в горах Кабардино-Балкарии предположительно сохранится несколько дней.

Очевидцы успели снять эпичный сход лавины на камеры мобильного телефона.

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Все новости / Видео / Очевидцы сняли сход лавины в горах Кабардино-Балкарии
лавина кабардино-балкария
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