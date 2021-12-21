Ольга Медынич показала, как выглядит Алиса Фрейндлих после COVID-19

Москва, 21 декабря. Актриса Ольга Медынич побывала в гостях у кинозвезды Алисы Фрейндлих. Артистка поделилась совместными фото с похудевшей после болезни знаменитостью.

Фрейндлих редко бывает на публике после заражения коронавирусной инфекцией. Завершив реабилитацию, артистка появилась лишь на присуждении ордена «За заслуги перед Отечеством».

Однако в преддверии Нового года Фрейндлих решилась устроить ужин в собственном доме. Гостьей стала актриса Медынич. Звезда похвасталась вечером в компании знаменитости и показала перемены в ее внешности.

«Необыкновенное счастье случилось со мной вчера. Когда-то, много лет назад, Алиса Бруновна вручила мне «Золотой софит» за дебют года (Катя в «Пяти вечерах») на сцене БДТ, а вчера я ела у нее дома гуся», — поделилась артистка.

Поклонники отметили, что Фрейндлих выглядит жизнерадостной на фото с Медынич. Тем не менее, на кадрах заметно, что звезда сбросила вес после болезни.

Актер Владимир Епифанцев также переболел коронавирусом в конце осени. Артист поделился планами на будущее и рассказал о своем преображении после выздоровления.