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Ольга Медынич показала, как выглядит Алиса Фрейндлих после COVID-19

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 18:29
Шоу-бизнес
Ольга Медынич показала, как выглядит Алиса Фрейндлих после COVID-19
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Москва, 21 декабря. Актриса Ольга Медынич побывала в гостях у кинозвезды Алисы Фрейндлих. Артистка поделилась совместными фото с похудевшей после болезни знаменитостью.

Фрейндлих редко бывает на публике после заражения коронавирусной инфекцией. Завершив реабилитацию, артистка появилась лишь на присуждении ордена «За заслуги перед Отечеством».

Однако в преддверии Нового года Фрейндлих решилась устроить ужин в собственном доме. Гостьей стала актриса Медынич. Звезда похвасталась вечером в компании знаменитости и показала перемены в ее внешности.

«Необыкновенное счастье случилось со мной вчера. Когда-то, много лет назад, Алиса Бруновна вручила мне «Золотой софит» за дебют года (Катя в «Пяти вечерах») на сцене БДТ, а вчера я ела у нее дома гуся», — поделилась артистка.

Поклонники отметили, что Фрейндлих выглядит жизнерадостной на фото с Медынич. Тем не менее, на кадрах заметно, что звезда сбросила вес после болезни.

Актер Владимир Епифанцев также переболел коронавирусом в конце осени. Артист поделился планами на будущее и рассказал о своем преображении после выздоровления.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Медынич показала, как выглядит Алиса Фрейндлих после COVID-19
фрейндлих COVID-19 медынич
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