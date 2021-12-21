Якутские коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз

Якутск, 21 декабря. Работники коммунальных служб в якутском городе Покровске поразили местных жителей. Сотрудники вышли косить траву на заснеженных улицах при морозе −50 градусов.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что коммунальные службы решили таким образом освоить средства на благоустройство до конца текущего года. Другие местные жители даже не пытались искать объяснений.

«Ни комаров, ни мошек. Благодать», — написал один из комментаторов.

«Мы не ищем легких путей», — пошутил другой подписчик.

При этом на улице города действительно наблюдаются сорняки и высокие камыши. Однако почему коммунальщики решили бороться с ними при 50-градусном морозе, остается неизвестным, пишет «Сибдепо».

Тем временем учеников с 1 по 5 классы в Якутии перевели на дистанционное обучение из-за сильных морозов. В регионе столбики термометров показывают ниже −44 градусов.