Baijiahao: российские предложения по безопасности могут посеять раздор среди стран ЕС

Пекин, 21 декабря. Европейский союз оказался в неловкой ситуации из-за представленных Россией требований к НАТО по гарантиям безопасности.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что несколько дней назад российский МИД обнародовал проекты договоров с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила Североатлантическому альянсу отказаться от расширения на восток, а также от военной активности на Украине и в других странах Восточной Европы, передает «ПолитРоссия».

«Этот шаг России стал неожиданностью для ее противников и застал их врасплох», — говорится в статье.

Аналитики напомнили, что недавно ЕС провел однодневный саммит, на котором обсуждались антироссийские санкции. Внутри Евросоюза существуют разногласия по поводу введения ограничительных мер. Эксперты предполагают, что российские предложения по безопасности могут посеять раздор среди европейских стран.

ФБА «Экономика сегодня» /

На Западе ожидали, что новые санкции произведут большое впечатление на Кремль, но этого не произошло. Кроме того, Россия неожиданно перешла в контратаку и выдвинула свои требования, обсуждение которых вызовет новые споры между странами EC и Вашингтоном.

Ранее в Госдепе США не исключили, что обсуждение гарантий безопасности состоится в январе 2022 года. Там отметили, что диалог может пройти по дипломатическим каналам, передает RT.