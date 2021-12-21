Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 19:14
19:12
Общество
Тверские медики спасли 12-летнюю пациентку с тяжелой травмой головы
19:10
Происшествия
Петербуржцы просят администрацию спасти от разрушения дом писателя Юрия Чубакова
19:07
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Ксения Собчак стали гостями новогоднего бранча в Москве
19:03
Армия
Sohu: «Мурманск-БН» позволил России добиться превосходства в сфере создания систем РЭБ
19:02
Общество
Мясников опроверг миф о запрете мочить место прививки
19:00
Экономика
Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты
19:00
Общество
Главные новости дня: 21 декабря
19:00
Общество
Жители Приморского района Петербурга жалуются на некачественно обработанные ото льда тротуары
18:59
Политика
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате
18:59
Происшествия
ФАН узнал о самочувствии избитого в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Baijiahao: российские предложения по безопасности могут посеять раздор среди стран ЕС

Политика
Baijiahao: российские предложения по безопасности могут посеять раздор среди стран ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 21 декабря. Европейский союз оказался в неловкой ситуации из-за представленных Россией требований к НАТО по гарантиям безопасности.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что несколько дней назад российский МИД обнародовал проекты договоров с США и другими странами НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила Североатлантическому альянсу отказаться от расширения на восток, а также от военной активности на Украине и в других странах Восточной Европы, передает «ПолитРоссия».

«Этот шаг России стал неожиданностью для ее противников и застал их врасплох», — говорится в статье.

Аналитики напомнили, что недавно ЕС провел однодневный саммит, на котором обсуждались антироссийские санкции. Внутри Евросоюза существуют разногласия по поводу введения ограничительных мер. Эксперты предполагают, что российские предложения по безопасности могут посеять раздор среди европейских стран.

Baijiahao: российские предложения по безопасности могут посеять раздор среди стран ЕС
ФБА «Экономика сегодня» /

На Западе ожидали, что новые санкции произведут большое впечатление на Кремль, но этого не произошло. Кроме того, Россия неожиданно перешла в контратаку и выдвинула свои требования, обсуждение которых вызовет новые споры между странами EC и Вашингтоном.

Ранее в Госдепе США не исключили, что обсуждение гарантий безопасности состоится в январе 2022 года. Там отметили, что диалог может пройти по дипломатическим каналам, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Baijiahao: российские предложения по безопасности могут посеять раздор среди стран ЕС
россия нато европа гарантии безопасности
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать